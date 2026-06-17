Na Wspólnej, odcinek 4238: Zakościelny umrze? Serce ojca Darka w końcu nie wytrzyma - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4238 - środa, 1.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4238 odcinku "Na Wspólnej" ostatnie wydarzenia w końcu mocno odbiją się na Andrzeju. I nic dziwnego, bo prawnik naprawdę dużo przejdzie najpierw od choroby Mariusza (Mariusz Zaniewski) i jej skutków aż po manipulacje Kaliny (Katarzyna Gałązka), które doprowadziły do jego konfliktu z Darkiem (Michał Mikołajczak) i odejścia syna z kancelarii, przez co wszystko spadło na jego, synową i Tadka (Jakub Pruski). A po zdemaskowaniu oszustki już wyłącznie na Zakościelnego, który także musiał mierzyć się jeszcze z konsekwencjami tego.

Trudno się dziwić, że w 4238 odcinku "Na Wspólnej" to okaże się już za dużo i że Zakościelny w końcu nie wytrzyma. Do tego stopnia, że podczas spotkania z klientem nagle źle się poczuje. Ale na jego szczęście będzie miał wówczas do czynienia z kardiochirurgiem Gregiem Kalskim, który od razu zacznie podejrzewać u niego zawał serca i wezwie pomoc.

Andrzej przeżyje zawał serca w 4238 odcinku "Na Wspólnej"!

I słusznie, bo tym przypadku w 4238 odcinku "Na Wspólnej" będzie liczyć się każda minuta, czego lekarz doskonale będzie świadomy, więc będzie wolał dmuchać na zimne. I dzięki temu Zakościelny prędko wyląduje w szpitalu, a Nalepa (Przemysław Sadowski) zacznie dziękować Kalskiemu, bo ten faktycznie uratuje Andrzejowi życie. Zwłaszcza, że rzeczywiście postanowi mu słuszną diagnozę.

W 4238 odcinku "Na Wspólnej" Andrzej trafi w ręce lekarzy, dzięki czemu jego życie uda się uratować! Nadszarpnięte serce Zakościelnego wreszcie ruszy, a po operacji już zadba o nie przejęta Justyna (Magdalena Kacprzak), która zaalarmowana także zjawi się w szpitalu, gdzie zacznie dziękować Nalepie, a przede wszystkim Kalskiemu, dzięki któremu Lew jeszcze będzie miał co ratować! Oczywiście, żona przejmie opiekę nad mężem, ale nie przewidzi jednego!

Szokujące zachowanie Zakościelnego w 4239 odcinku "Na Wspólnej"!

Zdradzamy, że już w 4239 odcinku "Na Wspólnej" Zakościelny postanowi już wyjść ze szpitala. Mimo, że dopiero co przeżyje zawał serca. Ale Andrzej zda sobie sprawę, że musi wrócić do pracy, bo przecież nikt za niego nie pociągnie kancelarii. Oczywiście, Justyna nie będzie chciała zgodzić się na takie rozwiązanie, bo zdrowie męża będzie w tej sytuacji ważniejsze.

Dlatego w 4239 odcinku "Na Wspólnej" w szpitalu zjawi się cała rodzina Zakościelnych, oczywiście ze Żbikiem w pakiecie, którzy postanowią odwieść go od tego pomysłu. Czy bliscy zdołają powstrzymać Andrzeja? Czy w tej sytuacji Darek zgodzi się wrócić do kancelarii, aby odciążyć ojca? Przekonamy się już niebawem!

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