Na Wspólnej, odcinek 4239: Dramat Zakościelnych po zawale Andrzeja! Nie pogodzą się z jego decyzją - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-18 13:43

W 4239 odcinku "Na Wspólnej" Tadek (Jakub Pruski), Marysia (Zuzanna Wieleba) i Darek (Michał Mikołajczak) zjawią się w szpitalu, gdzie wyląduje Andrzej (Dariusz Niebudek) po przebytym zawale serca. Tym bardziej, że Zakościelny od razu zechce go opuścić i wrócić do domu, co nie spotka się z aprobatą jego bliskich. Do tego stopnia, że w 4239 odcinku "Na Wspólnej" dołączą oni do Justyny (Magdalena Kacprzak) i spróbują namówić go do zmiany decyzji. Z jakim skutkiem? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"Na Wspólnej" odcinek 4239 - czwartek, 2.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4239 odcinku "Na Wspólnej" rodzina Zakościelnych już w komplecie zgromadzi się w szpitalu, gdzie po zawale serca wyląduje Andrzej. Oczywiście, bez Kaliny (Katarzyna Gałązka), która choć wciąż będzie żoną Tadka, to po wyjściu na jaw jej oszustw już nie będzie do niej należeć. Ale zamiast niej obok Justyny pojawią się właśnie Tadek, Marysia i Darek.

Zwłaszcza, że w 4239 odcinku "Na Wspólnej" Justyna nie będzie mieć dla nich dobrych wieści. Wszystko przez to, że Andrzej od razu zechce wyjść ze szpitala i wrócić nie tylko do domu, ale i pracy, bo przecież po operacji raka mózgu Mariusza (Mariusz Zaniewski), odejściu Darka i wyrzuceniu Kaliny, zostanie w kancelarii sam z Tadkiem, a ich sytuacja nie będzie kolorowa.

Zakościelni i Darek zjednoczą się po zwale Andrzeja w 4239 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4239 odcinku "Na Wspólnej" bliscy nie będą chcieli, aby Andrzej tak szybko opuszczał placówkę. Szczególnie, że atak serca to nie będzie byle co i Zakościelny powinien jeszcze zostać na obserwacji. Tym bardziej, że na miejscu miałby fachową opiekę, gdyby coś się stało. I pewnie do tego będzie chciał go przekonać i jego wybawca Greg Kaliski (Michał Sitarski), który na jego szczęście okazał się kardiochirurgiem i szybko rozpoznał, co mu dolega.

W 4239 odcinku "Na Wspólnej" Darek będzie ogromnie wdzięczny kardiochirurgowi za uratowanie życia ojca. Podobnie, jak Justyna, która podziękuje zarówno jemu, jak i Nalepie (Przemysław Sadowski) już tuż po jego przyjęciu do szpitala. Bliscy nie będą chcieli tego zmarnować, dlatego zaczną namawiać Andrzeja, aby jednak został w szpitalu. Czy to im się uda?

Zakościelny da się przekonać bliskim i zostanie w szpitalu w 4239 odcinku "Na Wspólnej"?

Czy w 4239 odcinku "Na Wspólnej" Zakościelny da się przekonać swojej rodzinie i po zawale serca zadba o swoje zdrowie? Tym bardziej, że ostatnio naprawdę sporo na niego spadnie. Czy w tej sytuacji Darek zdecyduje się wrócić do kancelarii ojca, aby odciążyć go wspólnie z Tadkiem?

Czy w 4239 odcinku "Na Wspólnej" Andrzej zostawi kancelarię synom i jednak ostatecznie zostanie w szpitalu? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

Marysia (Zuzanna Wieleba) w szarym swetrze w misie, przytula zapłakaną Justynę (Magdalena Kacprzak) w różowej bluzie po zawale Andrzeja w serialu „Na Wspólnej”. Obok nich stoją zatroskani Tadek (Jakub Pruski) w granatowym krawacie i Darek (Michał Mikołajczak) w czerwonym krawacie. Więcej dram z życia Zakościelnych znajdziesz na Super Seriale.
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