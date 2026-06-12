Na Wspólnej, odcinek 4231: Mariusz znów zostanie ojcem! Tym razem będzie miał syna - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4231 - czwartek, 18.06.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4231 odcinku "Na Wspólnej" odbędzie się długo wyczekiwana rozprawa sądowa o przysposobienie Alka przez Mariusza. I choć syn Oli będzie miał biologicznego ojca w osobie Alana, to jednak Czerska zdecydowanie bardziej będzie chciała, aby to właśnie jej mąż, a nie dawny partner był dla niego rodzicem. Tym bardziej, po jej przejściach z psycholem Novakiem.

Zwłaszcza, że Mariusz sam będzie traktował Alka jak swojego biologicznego syna. Mimo, iż ten nim nie będzie. Jednak Czerski będzie chciał uznać chłopca za swojego i w 4231 odcinku "Na Wspólnej" ponownie stać się pełnoprawnym rodzicem jak w przypadku jego biologicznej córki Amelii, która jest owocem z jego dawnego małżeństwa z Lidią. A teraz Alek będzie miał stać się tym samym w przypadku Oli.

Mariusz zostanie uznany ojcem Alka w 4231 odcinku "Na Wspólnej"!

I w 4231 odcinku "Na Wspólnej" tak się stanie, bo sąd oficjalnie uzna Mariusza ojcem Alka i to na pierwszej rozprawie. Oczywiście, Ola ogromnie ucieszy się z takiego obrotu spraw, ale Czerski wcale nie podzieli jej entuzjazmu. Ale wcale nie dlatego, że się nagle rozmyśli i nie będzie chciał być ojcem dla Alka. A wręcz przeciwnie, gdyż w kwestii chłopca nic się dla niego nie zmieni. A zatem, czemu nie będzie w humorze do świętowania?

- Udało się i to na 1 rozprawie! - ucieszy się Ola, po czym zwróci się do męża - Nie cieszysz się?

- Oczywiście, że się cieszę, kochana. Pytasz mnie o to już któryś raz dzisiaj - zauważy Mariusz.

- Bo od rana jesteś jakiś dziwny. Nie wiem, może coś ci się odmieniło? - spyta Czerska.

- Ale w jakim sensie odmieniło? - zdziwi się Czerski.

- Nie wiem. Może pospieszyliśmy się z tym przysposobieniem Alka - uzna smutno żona.

- Olu, kocham was. Nie mógłbym sobie wymarzyć lepszej rodziny - uświadomi ją mąż.

- No to o co chodzi? - spyta prosto z mostu prawniczka.

Wszystko przez to, że w 4231 odcinku "Na Wspólnej" Czerski wciąż będzie nerwowo oczekiwał na wyniki histopatologii guza mózgu. Zwłaszcza, iż będzie obawiał się najgorszego. Mimo tego, że po wycięciu guza odzyska pamięć i szybko wróci do zdrowia. Jednak wciąż jego los pozostanie niepewny, bo wszystko będzie mogło się zdarzyć. I to akurat w momencie, gdy zostanie uznany ojcem Alka, czego przecież tak ogromnie pragnął. Ale Ola zacznie go uspokajać.

- Nie wiesz? A jeśli ja nie będę mógł być tym ojcem? Nie mam jeszcze wyników. Jeśli wyjdą złe to... - zacznie Mariusz, ale żona nie pozwoli mu nawet dokończyć - Wyjdą dobre. Mariusz, jesteśmy rodziną, kochamy się i na pewno będzie dobrze.

- Dobra, chodźmy już po niego Nie mogę się doczekać, aż go wyściskam - zamknie temat Czerski.

Czerscy będą mieli 2 okazje do świętowania w 4231 odcinku "Na Wspólnej"!

I na szczęście w 4231 odcinku "Na Wspólnej" to ostatecznie Czerska będzie mieć rację, bo okaże się, że guz jej męża wcale nie był złośliwy! A to będzie równoznaczne z tym, że będzie ojcem dla Alka jeszcze przez długi czas i w końcu będzie mógł odetchnąć z ulgą.

Tak samo jak jego najbliżsi - matka Otylia (Elżbieta Kijowska), a także teściowie - Danka (Lucyna Malec) i Marek (Grzegorz Gzyl), którzy w 4231 odcinku "Na Wspólnej" będą mieli już dwie okazje do świętowania - przysposobienie Alka przez Mariusza i jego zdrowie!

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