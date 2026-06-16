Na Wspólnej, odcinek 4229: Czerski po wyjściu ze szpitala usłyszy radosną nowinę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4229 - wtorek, 16.06.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4229 odcinku "Na Wspólnej" Mariusz wreszcie będzie mógł opuścić szpital po usunięciu guza mózgu. Tym bardziej, że Czerski w końcu odzyska pamięć i szybko wróci do zdrowia po pozbyciu się raka. Co prawda, będzie musiał jeszcze poczekać na ostateczne wyniki histopatologii, ale będzie mógł już to na spokojnie zrobić w domu, dokąd zabiorą go Ola z Markiem.

W 4229 odcinku "Na Wspólnej" Zimiński zjawi się w szpitalu wraz z córką, aby przeprosić jej męża za zwątpienie w niego. Ale oczywiście Mariusz nie będzie chował urazy wobec teścia. Tym bardziej, że w pełni zrozumie jego zachowanie w całej tej sytuacji. Jednak będzie ono już przeszłością, a najlepsze jeszcze wciąż będzie przed Mariuszem!

Nowiński zrezygnuje z milionowych roszczeń wobec Czerskiego w 4229 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w 4229 odcinku "Na Wspólnej" najlepszą wiadomość dla Czerskiego będzie miał Andrzej Zakościelny (Dariusz Niebudek)! Postanowi z nią nie czekać i tuż po opuszczeniu szpitala przez Mariusza, dołączy do niego, Oli i Alka, którzy będą akurat na placu zabaw.

W 4229 odcinku "Na Wspólnej" wspólnik przekaże swojemu prawnikowi radosną nowinę w sprawie jego klienta Nowińskiego, który ostatecznie przystanie na propozycję Czerskiej i zrezygnuje z odszkodowania od jej chorego męża!

- Przyszedłem, aby wam o czymś powiedzieć. Zadzwonił rano i powiedział, że nic więcej nie chce oprócz.. odszkodowania z twojego ubezpieczenia - przekaże mu Andrzej.

- Zaraz mówisz o tym samym Nowińskim, który do niedawna chciał puścić mnie z torbami? Jak ty to zrobiłeś? - Mariusz nie będzie mógł w to uwierzyć.

- No właśnie. Niczego nie zrobiłem. Musiał skądś się dowiedzieć, że chorujesz, bo życzył ci powrotu do zdrowia - przyzna Zakościelny.

Mariusz i Andrzej będą ogromnie wdzięczni Oli w 4229 odcinku "Na Wspólnej"!

Wówczas w 4229 odcinku "Na Wspólnej" dla prawników stanie się jasne, że byłą to sprawka Oli, która do tej pory starała się zachować to w sekrecie. Ale teraz to stanie się faktem, za co obydwoje będą jej dozgonnie wdzięczni, bo tak naprawdę obaj na tym skorzystają!

- Czy to była twoja sprawka? - zwróci się do Oli mąż.

- Spotkaliście się? - pociągnie temat Andrzej.

- Nie nazwałabym tego spotkaniem, a raczej napaścią. Ale co innego mi pozostało no? - przyzna się w końcu Ola.

- Taka żona to skarb - pochwali ją rozczulony Zakościelny.

- To jest mało powiedziane - zgodzi się poruszony Czerski, po czym w 4229 odcinku "Na Wspólnej" od razu ucałuje żonę.

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Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.