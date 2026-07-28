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W ostatnich odcinkach „Na Wspólnej” w rodzinie Nowaków zrobiło się naprawdę nerwowo. Igor próbował być oparciem dla załamanej Julki, która winą za swoje problemy obarczała Leona. Ojciec, nieświadomy jej uzależnienia, postanowił ostro rozmówić się z chłopakiem, a Julka w tym czasie znów spotkała się z dilerem i przeżyła kolejne upokorzenie. Do tego Weronika coraz uważniej przygląda się Gregowi i temu, jak traktuje żonę. A w barze Ziębów doszło do niespodziewanego przełomu między Krystyną a Juliuszem. Co wydarzy się dalej?
Na Wspólnej odc. 4258 - streszczenie
Po kolacji w restauracji Greg powie Nalepie, że Ewelina polubiła Weronikę. Sam jednak nie będzie zachwycony tym, że partnerka Lwa chce się z nią spotkać. W szpitalu Nalepa zajmie się młodą pacjentką. Zawał zostanie wykluczony, ale lekarz zauważy na jej ciele ślady pobicia i zacznie podejrzewać przemoc domową. Basia będzie się głowić, jak powiedzieć synom o aferze z handlem dyplomami, w którą wplątany jest ich ojciec. Krzysztof postawi sprawę jasno i zapowie Andrzejowi, że prawda i tak wyjdzie na jaw. Sandra nabierze podejrzeń, że Smolny i Marcelina coś przed nią ukrywają. A Danka zorganizuje Januszowi korepetycje z polskiego u Teresy, żeby mógł przygotować się do matury.
Na Wspólnej odc. 4258 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
„Na Wspólnej” od lat trzyma widzów przy ekranach, bo w życiu bohaterów ciągle coś się dzieje. Jeśli chcesz być na bieżąco z wątkiem Smolnego i Nalepy, zaplanuj seans. Odcinek 4258 TVN pokaże w środę 5 sierpnia 2026 roku o 20:15.
Na Wspólnej - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to jedna z najdłużej emitowanych polskich telenowel o codziennym życiu mieszkańców Warszawy. Serial skupia się na rodzinnych konfliktach, pracy i skomplikowanych relacjach sąsiedzkich, a przy okazji często dotyka tematów społecznych. W kolejnych sezonach na ekranie pojawiają się zarówno dobrze znani aktorzy, jak i młodsze nazwiska. W obsadzie są między innymi:
- Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba
- Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc
- Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik
- Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik
- Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska
- Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny
- Robert Kudelski jako Michał Brzozowski
- Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer
- Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska
- Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska
- Jakub Wesołowski jako Igor Nowak
- Lucyna Malec jako Danuta Zimińska
- Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński
- Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka
- Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg