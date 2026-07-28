W ostatnich odcinkach „Na Wspólnej” w rodzinie Nowaków zrobiło się naprawdę nerwowo. Igor próbował być oparciem dla załamanej Julki, która winą za swoje problemy obarczała Leona. Ojciec, nieświadomy jej uzależnienia, postanowił ostro rozmówić się z chłopakiem, a Julka w tym czasie znów spotkała się z dilerem i przeżyła kolejne upokorzenie. Do tego Weronika coraz uważniej przygląda się Gregowi i temu, jak traktuje żonę. A w barze Ziębów doszło do niespodziewanego przełomu między Krystyną a Juliuszem. Co wydarzy się dalej?

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

Na Wspólnej odc. 4258 - streszczenie

Po kolacji w restauracji Greg powie Nalepie, że Ewelina polubiła Weronikę. Sam jednak nie będzie zachwycony tym, że partnerka Lwa chce się z nią spotkać. W szpitalu Nalepa zajmie się młodą pacjentką. Zawał zostanie wykluczony, ale lekarz zauważy na jej ciele ślady pobicia i zacznie podejrzewać przemoc domową. Basia będzie się głowić, jak powiedzieć synom o aferze z handlem dyplomami, w którą wplątany jest ich ojciec. Krzysztof postawi sprawę jasno i zapowie Andrzejowi, że prawda i tak wyjdzie na jaw. Sandra nabierze podejrzeń, że Smolny i Marcelina coś przed nią ukrywają. A Danka zorganizuje Januszowi korepetycje z polskiego u Teresy, żeby mógł przygotować się do matury.

Na Wspólnej odc. 4258 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

„Na Wspólnej” od lat trzyma widzów przy ekranach, bo w życiu bohaterów ciągle coś się dzieje. Jeśli chcesz być na bieżąco z wątkiem Smolnego i Nalepy, zaplanuj seans. Odcinek 4258 TVN pokaże w środę 5 sierpnia 2026 roku o 20:15.

Na Wspólnej - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to jedna z najdłużej emitowanych polskich telenowel o codziennym życiu mieszkańców Warszawy. Serial skupia się na rodzinnych konfliktach, pracy i skomplikowanych relacjach sąsiedzkich, a przy okazji często dotyka tematów społecznych. W kolejnych sezonach na ekranie pojawiają się zarówno dobrze znani aktorzy, jak i młodsze nazwiska. W obsadzie są między innymi:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg