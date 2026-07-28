Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4258

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-07-28 8:30

W odcinku 4258 „Na Wspólnej” napięcie w domu Smolnego sięgnie zenitu. Krzysztof nie będzie już zamiatał sprawy pod dywan, a rozmowa o aferze może odbić się na całej rodzinie. Tymczasem w szpitalu Nalepa trafi na pacjentkę, która od początku wzbudzi jego niepokój.

W ostatnich odcinkach „Na Wspólnej” w rodzinie Nowaków zrobiło się naprawdę nerwowo. Igor próbował być oparciem dla załamanej Julki, która winą za swoje problemy obarczała Leona. Ojciec, nieświadomy jej uzależnienia, postanowił ostro rozmówić się z chłopakiem, a Julka w tym czasie znów spotkała się z dilerem i przeżyła kolejne upokorzenie. Do tego Weronika coraz uważniej przygląda się Gregowi i temu, jak traktuje żonę. A w barze Ziębów doszło do niespodziewanego przełomu między Krystyną a Juliuszem. Co wydarzy się dalej?

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Na Wspólnej odc. 4258 - streszczenie

Po kolacji w restauracji Greg powie Nalepie, że Ewelina polubiła Weronikę. Sam jednak nie będzie zachwycony tym, że partnerka Lwa chce się z nią spotkać. W szpitalu Nalepa zajmie się młodą pacjentką. Zawał zostanie wykluczony, ale lekarz zauważy na jej ciele ślady pobicia i zacznie podejrzewać przemoc domową. Basia będzie się głowić, jak powiedzieć synom o aferze z handlem dyplomami, w którą wplątany jest ich ojciec. Krzysztof postawi sprawę jasno i zapowie Andrzejowi, że prawda i tak wyjdzie na jaw. Sandra nabierze podejrzeń, że Smolny i Marcelina coś przed nią ukrywają. A Danka zorganizuje Januszowi korepetycje z polskiego u Teresy, żeby mógł przygotować się do matury.

Na Wspólnej odc. 4258 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

„Na Wspólnej” od lat trzyma widzów przy ekranach, bo w życiu bohaterów ciągle coś się dzieje. Jeśli chcesz być na bieżąco z wątkiem Smolnego i Nalepy, zaplanuj seans. Odcinek 4258 TVN pokaże w środę 5 sierpnia 2026 roku o 20:15.

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Na Wspólnej - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to jedna z najdłużej emitowanych polskich telenowel o codziennym życiu mieszkańców Warszawy. Serial skupia się na rodzinnych konfliktach, pracy i skomplikowanych relacjach sąsiedzkich, a przy okazji często dotyka tematów społecznych. W kolejnych sezonach na ekranie pojawiają się zarówno dobrze znani aktorzy, jak i młodsze nazwiska. W obsadzie są między innymi:

  • Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba
  • Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc
  • Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik
  • Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik
  • Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska
  • Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny
  • Robert Kudelski jako Michał Brzozowski
  • Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer
  • Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska
  • Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska
  • Jakub Wesołowski jako Igor Nowak
  • Lucyna Malec jako Danuta Zimińska
  • Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński
  • Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka
  • Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg
Krzysztof Smolny i jego brat na spacerze. O aferze w rodzinie Smolnych przeczytasz na SE Superseriale.
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