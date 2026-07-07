Na Wspólnej, odcinek 4241: Nowy kardiochirurg wykończy Adamskiego! Tak załatwi go Greg Kalski - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4241 - wtorek, 7.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4241 odcinku "Na Wspólnej" nowy kardiochirurg na oddziale Kamila (Kazimierz Mazur) postanowi zintegrować lekarzy i sam nieco się co do nich zbliżyć. Zwłaszcza, gdy już uda mu się to z Nalepą (Przemysław Sadowski), który będzie nim zachwycony już od samego początku, jak tylko pojawi się w szpitalu. Do tego stopnia, ze zacznie on zmieniać swoje życie, zdrowiej się odżywiać i coraz więcej ruszać, aby być jak Kalski.

Szczególnie, że w 4241 odcinku "Na Wspólnej" Greg będzie chciał wystartować w biegu charytatywnym i do tego samego zacznie zachęcą swoich kolegów z pracy. Zwłaszcza, że zaproponuje, że sam poprowadzi dla nich treningi, aby mogli się do niego przygotować. I stąd Tomasz odpowie pozytywnie na jego zaproszenie, ale szybko tego pożałuje!

Tak skończy Adamski po treningu z Kalskim w 4241 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w 4241 odcinku "Na Wspólnej" wspólny trening z Kalskim skończy się dla niego skrajanym wyczerpaniem. Do tego stopnia, że kardiochirurg nie będzie w stanie ustać na własnych nogach i w końcu upadnie, przez co Greg z Kamilem będą musieli mu pomóc nie tylko wstać, ale także i wrócić do szpitala. A to dlatego, że lekarz da mu naprawdę ostry wycisk, a kondycja Tomasza będzie zdecydowanie odbiegać od tej jego nowego kolegi.

W 4241 odcinku "Na Wspólnej" Adamski będzie tak wykończony, że aż będzie wymagał podania kroplówki, aby się wzmocnić. Greg pomoże Tomaszowi wrócić do szpitala, gdzie już zajmie się nim jego Ada (Monika Obara). Ale oczywiście, kardiochirurg nie będzie zadowolony z tego, że nowy kolega tak uwidoczni jego słabości nie tylko przed znajomymi z pracy, ale też całym personelem szpitala, aż w końcu i jego ukochaną.

Co postanowi Tomasz w 4241 odcinku "Na Wspólnej"?

Na szczęście, w 4241 odcinku "Na Wspólnej" Tomasz przeżyje, ale z pewnością nie polubi Grega tak bardzo jak Lew. Czy w tej sytuacji postanowi kontynuować mordercze treningi i jeszcze pokazać Kalskiemu? A może wręcz przeciwnie odpuści je sobie na dobre? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"!

15

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD