Na Wspólnej, odcinek 4240: Weronika pozna prawdziwą twarz Grega! Tak wszystkich oszuka - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4240 - poniedziałek, 6.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4240 odcinku "Na Wspólnej" Nalepa zacznie się nagle ruszać i zdrowo odżywiać pod wpływem swojego nowego kolegi Grega. Tym bardziej, że Kalski zrobi na nim ogromne wrażenie i to jak tylko pojawi się w szpitalu, w którym jak się okaże niebawem będzie miał zacząć pracę. Ale los zechce, ze zjawi się tam szybciej, gdy w trakcie prywatnego spotkania rozpozna zawał u Andrzeja (Dariusz Niebudek), po czym wezwie pomoc, a sam uda się z prawnikiem do placówki.

Już wtedy Greg mocno zyska w oczach Lwa, a gdy jeszcze wspólnie przeprowadzą udany przeszczep serca, gdy Kalski już zacznie pracę w szpitalu, to już w ogóle. Wówczas Nalepa zechce być już taki jak on. Mimo, że tak naprawdę w 4240 odcinku "Na Wspólnej" jeszcze nie będzie znał jego prawdziwej twarzy!

Tak Greg potraktuje Weronikę w 4240 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale tą "przyjemność" w 4240 odcinku "Na Wspólnej" zyska niestety Weronika, gdy przyjedzie do szpitala, aby wręczyć Nalepie zdrowy posiłek. Jednak nim dojdzie do ukochanego, to spotka ją bardzo nieprzyjemna sytuacja na parkingu, gdy właśnie Greg zajmie jej miejsce. Wtedy między prawniczką, a lekarzem dojdzie do ostrej wymiany zdań, w trakcie której Kalski nie będzie oszczędzał słówek pod adresem Roztockiej i nieźle ją nawyzywa i obrazi.

W tym momencie w 4240 odcinku "Na Wspólnej" Roztocka jeszcze nie będzie miała pojęcia, że jest to mężczyzna, którym tak mocno zafascynuje się jej ukochany. Weronika nie będzie wiedziała, że to właśnie on jest nowym kardiochirurgiem, a Kalski nie będzie świadomy, że zaatakował partnerkę Lwa. Jednak oczywiście tylko do czasu, bo wszystko szybko się wyda.

Prawda o Kalskim wyjdzie na jaw w 4245 odcinku "Na Wspólnej"!

Co prawda, nie w 4240 odcinku "Na Wspólnej", bo Weronika będzie wolała skupić się już na ukochanym, gdy w końcu uda jej się zostawić samochód i wejść do szpitala, a nie na scysji z Gregiem. Ale ta wróci do niej bardzo szybko jak bumerang!

Wszystko przez to, że już w 4245 odcinku "Na Wspólnej" Nalepa zaprosi do nich Kalskiego i wówczas wszystko się wyda! Wtedy Weronika dozna szoku, jednak Greg nie będzie wydawał się zmieszany. Czy będzie aż tak pewny swojej pozycji, że nawet Roztocka tego zmieni? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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