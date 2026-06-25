Na Wspólnej, odcinek 4247: Zafascynowawszy Nalepa wybierze Grega, a nie Weronikę! Nie dostanie drugiej szansy

"Na Wspólnej" odcinek 4247 - czwartek, 16.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4247 odcinku "Na Wspólnej" Greg postanowi zatrzeć pierwsze złe wrażenie na Weronice, gdy dowie się, że to właśnie ona jest partnerką Lwa. Zwłaszcza, że Roztocka jako jedyna pozna jego prawdziwe oblicze, gdy on nawyzywa ją i obrazi na szpitalnym parkingu. Mimo iż sam zajmie jej miejsce, ale to i tak prawniczce się oberwie.

Wówczas Kalski nie będzie świadom tego, że wyżył się na ukochanej swojego nowego kolegi, ale gdy prawda w końcu wyjdzie na jaw, gdy Nalepa zaprosi go do jej domu i wszystko stanie się jasne, to postanowi to zmienić.

W 4247 odcinku "Na Wspólnej" tym razem już Greg zaprosi do siebie, ale nie tylko Lwa, ale i Weronikę. Kardiochirurg będzie liczył, ze w trakcie wspólnej kolacji uda się nieco ocieplić ich relację, ale będzie w dużym błędzie!

Urażona Weronika będzie już uprzedzona wobec Grega w 4247 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w 4247 odcinku "Na Wspólnej" Weronika nawet nie będzie chciała się wybrać do Grega! Prawniczka poczuje się tak urażona i uprzedzona do kolegi Lwa, że nie będzie miała zamiaru dawać mu drugiej szansy.

Mimo tego, że jej ukochany będzie w niego zapatrzony jak w obrazek, bo dla niego Kalski będzie prawdziwym autorytetem od momentu, gdy tylko pojawi się w ich szpitalu. Tym bardziej, że prawidłowo rozpozna zawał serca u Andrzeja (Dariusz Niebudek), a następnie przeprowadzi z nim udany przeszczep sera, przez co Nalepa będzie pod jego ogromnym wrażeniem.

Do tego stopnia, ze zmieni nawet swój styl życia, aby częściej spotykać się z nim i poza pracą. Dlatego i w 4247 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie chciał przepuścić takiej okazji!

Nalepa nie odpuści sobie Kalskiego, mimo sprzeciwu Roztockiej w 4247 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4247 odcinku "Na Wspólnej" zacznie przekonywać Weronikę, aby jednak zmieniła zdanie co Grega i poszła z nim na kolację do jego nowego kolegi. Lew będzie tak zapatrzony w Kalskiego, że nic sobie nie zrobi z tego, że wcześniej potraktuje on jego ukochaną w tak okropny sposób, a także jej jako jedynej pokaże swoja prawdziwą twarz, w czasie, gdy on sam będzie mydlił oczy innym.

Czy pod wpływem ukochanego w 4247 odcinku "Na Wspólnej" Roztocka jednak zmieni zdanie i pójdzie z nim do Kalskiego? A może zostanie przy swoim? Jak wtedy zachowa się Lew? Czy zostanie z Weroniką? A może poleci do Grega? Co wtedy stanie się z jego związkiem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

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