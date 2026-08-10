Klaudia i Babka Zielarka razem na planie „Rancza”. To zwiastuje kłopoty?

Marta Chodorowska, która po 10 latach wraca do roli Klaudii Kozioł, pokazała w mediach społecznościowych kolejne kulisy pracy nad 11. sezonem „Rancza. Zemsta wiedźm”. Tym razem aktorka pojawiła się u boku Grażyny Zielińskiej, czyli serialowej Babki Zielarki.

„Od rana czarujemy” – napisała Chodorowska na instastory. Później pokazała kolejną fotografię z planu i przyznała:

„My się bardzo z @grazyna_zielinska.official lubimy i uwielbiamy spędzać ze sobą czas i rozmawiać. Więc jeśli jest okazja, to plan zdjęciowy nam w tym nie przeszkadza 😉”.

To oczywiście nie jest jeszcze potwierdzenie, co dokładnie wydarzy się między Klaudią i Babką w fabule. Sam fakt, że aktorki wspólnie nagrywają sceny, daje jednak kolejny trop dotyczący tego, co może wydarzyć się w Wilkowyjach.

Klaudia po latach wróci zupełnie odmieniona

Klaudia Kozioł nie jest już tą samą dziewczyną, którą widzowie pamiętają z wcześniejszych sezonów. Córka Pawła Kozioła (Cezary Żak) i Haliny (Violetta Arlak) dorosła, a po 10 latach przerwy wraca do Wilkowyj jako dojrzała kobieta.

Jej życie uczuciowe również przejdzie poważną zmianę. Wiadomo już, że Fabian Duda (Piotr Ligenza), z którym Klaudia była związana, powróci w nowym sezonie. Aktor sam potwierdził swoją obecność na planie, pisząc w mediach społecznościowych: „Fabian Duda is back”.

Babka Zielarka znów sięgnie po swoje niezwykłe moce?

Babka Zielarka od zawsze była jedną z najbardziej tajemniczych mieszkanek Wilkowyj. Zna się na ziołach, potrafi spojrzeć na problemy innych z zupełnie innej perspektywy i nie bez powodu pozostaje postacią, której przypisuje się niemal nadprzyrodzone zdolności. Nic więc dziwnego, że właśnie ona może odegrać ważną rolę w sezonie zatytułowanym „Zemsta wiedźm”. Twórcy już wcześniej sugerowali, że w nowych odcinkach pojawi się więcej miejsca dla kobiet związanych z tajemniczymi mocami. Czy Klaudia dołączy do Babki i razem spróbują „zaczarować” Wilkowyje? A może ich spotkanie będzie miało zupełnie inne znaczenie? Na razie aktorki nie zdradzają szczegółów fabuły.