Nowy Królikowski w obsadzie Rancza. Dostał rolę u boku Cezarego Żaka - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-08-09 18:34

W sieci pojawiły się najnowsze ujęcia z planu kontynuacji legendarnego serialu, w których uwagę zwraca powiew świeżości w obsadzie. Do kultowej ekipy produkcyjnej dołączył młody adept aktorstwa – bratanek niezapomnianego Pawła Królikowskiego. Powstający właśnie nowy sezon nosi tytuł „Ranczo: Zemsta wiedźm” i będzie liczył sześć pełnych emocji odcinków. Za reżyserię znowu odpowiada Wojciech Adamczyk, gwarantując powrót niepowtarzalnego klimatu Wilkowyj.

Słynny serial powraca po wieloletniej przerwie, reaktywując doskonale znaną widzom obsadę oraz wprowadzając do fabuły fascynujące nowe postaci. Ostatnio w mediach społecznościowych Cezary Żak (Paweł Kozioł) zamieścił wspólne zdjęcie z planu, pisząc żartobliwie o Służbie Ochrony Państwa. U jego boku można było dostrzec utalentowanego aktora młodego pokolenia – Michała Królikowskiego. Spekulacje fanów wskazują jasno: inny wójt został prezydentem, a młody aktor jego ochroniarzem.

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Nowe pokolenie aktorskie na planie w Wilkowyjach

Pojawienie się na planie Michała Królikowskiego wywołało ogromne poruszenie wśród fanów. Młody artysta, urodzony w 2002 roku, jest synem znanego aktora Rafała Królikowskiego oraz bratankiem zmarłego Pawła Królikowskiego, który przez lata zachwycał widzów genialną rolą Kusego. Michał jest obecnie studentem wydziału aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie i ma już na swoim koncie epizodyczne występy w takich popularnych produkcjach jak „Leśniczówka”, „Na dobre i na złe”, „Ojciec Mateusz” czy „Komisarz Alex”. Ponadto w 2027 roku zobaczymy go w wyczekiwanej biografii Adama Małysza pod tytułem „Adam”, gdzie zagra postać Roberta Matei.

Wspólne zdjęcie zaprezentowane w sieci przez Cezarego Żaka z opisem "Jaki Prezydent taki SOP" szybko stało się hitem internetu. Fotografia przedstawia Żaka w eleganckim otoczeniu trzech mężczyzn w garniturach, z młodym Królikowskim u boku. Rola funkcjonariusza SOP przydzielonego do ochrony Pawła Kozioła zapowiada mnóstwo komediowych sytuacji i doskonałą zabawę na ekranie.

Powrót po niemal dekadzie – wielki fenomen kultowej wsi

Niezwykła produkcja „Ranczo” to absolutny fenomen w historii polskiej telewizji. Gdy serial debiutował na ekranach w marcu 2006 roku, natychmiast zdobył serca milionów widzów, rozkochując ich w perypetiach mieszkańców fikcyjnych Wilkowyj. Ciepły humor, wyjątkowy urok polskiej prowincji oraz trafna satyryczna obserwacja społeczna sprawiły, że losy bohaterów śledziła cała Polska. Emisję zakończono z przerwami w listopadzie 2016 roku. Od tamtego momentu upłynęło niemal 10 lat, dlatego wiadomość o powrocie w formie miniseryjnej pod tytułem „Zemsta wiedźm” wywołała tak ogromny entuzjazm i wzruszenie.

Gwiazdorska obsada – powracające legendy i nowe twarze

Nowe odcinki stanowią obietnicę ponownego spotkania z dobrze znanymi i uwielbianymi postaciami. W obsadzie powracają: Cezary Żak, Katarzyna Żak, Artur Barciś, Jacek Kawalec, Violetta Arlak, Piotr Ligienza, Magdalena Kuta, Bartłomiej Kasprzykowski oraz Arkadiusz Nader.

Obok weteranów serii pojawią się jednak także głośne nazwiska i nowi bohaterowie. Na ekranie zobaczymy m.in. Karolinę Ludwiniak, Macieja Tomaszewskiego, Andrzeja Seweryna, Daniela Olbrychskiego, Karolinę i Paulinę Chapko oraz Dorotę Stalińską. Takie zestawienie aktorskie gwarantuje najwyższy poziom artystyczny.

Cezary Żak jako Paweł Kozioł. Na miniaturze aktor na planie w garniturze. O nowym sezonie Rancza czytaj w SE Superseriale.
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Ranczo - podcast z planu serialu
Fani na planie, szczegóły produkcji, muzyka w tle i Prezydentowa z Wilkowyj. Ranczo - podcast z planu serialu
Ranczo - podcast z planu serialu
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