Minęło 10 lat od końca Rancza! Tak dziś wyglądają jego gwiazdy - ZDJĘCIA

Serial „Ranczo” zapisał się w historii krajowej telewizji jako absolutny fenomen. Odkąd w marcu 2006 roku po raz pierwszy pojawił się w ramówce, błyskawicznie zyskał wielomilionową rzeszę sympatyków, zaciekawionych życiem mieszkańców wymyślonej wsi Wilkowyje. Połączenie ciepłego humoru, prowincjonalnego uroku i ostrej społecznej satyry sprawiło, że Polska z zapartym tchem śledziła losy postaci. Nadawanie produkcji zakończono w listopadzie 2016 roku, z mniejszymi przerwami w trakcie. Skoro od tamtej pory minęło prawie dziesięć lat, ogłoszenie sześcioodcinkowej kontynuacji zatytułowanej „Zemsta wiedźm” obudziło wielkie emocje i radość w widzach. Zdjęcia do 11. sezonu "Rancza" rozpoczęły się 9 czerwca 2026, a w sieci można znaleźć wiele informacji i zdjęć z planu zdjęciowego.

Cezary Żak jako Piotr i Paweł Kozioł

Podwójna rola wójta i proboszcza była prawdziwym aktorskim majstersztykiem. Urodzony 22 sierpnia 1961 roku Cezary Żak w momencie finału serii w 2016 roku miał 55 lat. Obecnie wybitny aktor liczy sobie 64 lata (a już niedługo skończy 65). Choć na ekranie rywalizował ze sobą o rząd dusz i władzę w gminie, prywatnie zyskał absolutną sympatię widzów, zachwycając kunsztem i charyzmą.

Ilona Ostrowska jako Lucy Witebska

Amerykanka, która wywróciła tradycyjne Wilkowyje do góry nogami, wzniosła do serialu mnóstwo energii i ożywczego ciepła. Ilona Ostrowska przyszła na świat 25 maja 1974 roku. Gdy żegnała się z planem w 2016 roku, miała 42 lata, natomiast dzisiaj ma 52 lata. Mimo upływu dekady aktorka wciąż zachwyca młodzieńczym uśmiechem, elegancją i niesłabnącym wdziękiem.

Katarzyna Żak jako Kazimiera Solejukowa

Niezwykła metamorfoza Solejukowej – od skromnej, wiejskiej kobiety po zaradną bizneswoman i studentkę – do dziś budzi podziw. Wcielająca się w tę postać Katarzyna Żak (urodzona 19 października 1963 roku) pod koniec emisji serialu miała 53 lata. Dziś ma 62 lata i zachwyca formą oraz klasą, udowadniając, że na ekranie potrafiła ukryć swoje prawdziwe, niezwykle szykowne oblicze.

Bartosz Kasprzykowski jako proboszcz (wcześniej wikary)

Młody, pełen idealizmu duchowny szybko zyskał sympatię parafian. Grający go Bartosz Kasprzykowski, urodzony 19 maja 1977 roku, w 2016 roku miał 39 lat. Obecnie charyzmatyczny aktor liczy sobie 49 lat i dojrzał razem ze swoimi widzami, kontynuując udaną karierę na deskach teatralnych i w telewizji.

Marta Lipińska jako Michałowa

Gospodyni na plebanii, niekwestionowana nestorka i stróż moralności, rządziła twardą ręką. Urodzona 14 maja 1940 roku wspaniała Marta Lipińska w 2016 roku miała 76 lat. Dziś wybitna aktorka ma 86 lat i bez wątpienia pozostaje jedną z najbardziej ukochanych i szanowanych postaci w historii polskiej telewizji.

Violetta Arlak jako Halina Kozioł

Energiczna, pewna siebie wójtowa i późniejsza pierwsza dama zawsze wiedziała, jak postawić na swoim. Violetta Arlak przyszła na świat 22 stycznia 1968 roku. W momencie zakończenia historii Wilkowyj miała 48 lat, a dziś ma 58 lat. Aktorka zachwyca doskonałą formą, temperamentem i niegasnącą charyzmą.

Artur Barciś jako Arkadiusz Czerepach

Genialny strateg i mistrz politycznych intryg, bez którego wójt nie zaszedłby tak daleko. Artur Barciś (urodzony 12 sierpnia 1956 roku) w 2016 roku miał 60 lat. Dziś ma 69 lat i wkrótce skończy okrągłą siedemdziesiątkę, wciąż prezentując niewyczerpane pokłady energii twórczej.

Sylwester Maciejewski jako Maciej Solejuk

Stały bywalec kultowej ławeczki, którego cięty język i unikalne filozoficzne mądrości bawiły do łez. Urodzony 10 lipca 1955 roku Sylwester Maciejewski pod koniec produkcji miał 61 lat, a dzisiaj liczy sobie 71 lat, nie tracąc przy tym swojego charakterystycznego uroku.

Bogdan Kalus jako Tadeusz Hadziuk

Kolejny niezastąpiony filar słynnej ławeczki pod sklepem Więcławskiej. Bogdan Kalus przyszedł na świat 15 czerwca 1965 roku. W 2016 roku licznik wskazywał u niego 51 lat, podczas gdy obecnie ma już 61 lat i z uśmiechem wspomina okres spędzony w Wilkowyjach.

Piotr Pręgowski jako Patryk Pietrek

Lokalny muzyk i artystyczny duch wioski, który z ławeczki trafił na estrady. Urodzony 15 lutego 1954 roku Piotr Pręgowski w finale serialu w 2016 roku miał 62 lata. Dziś ma 72 lata, udowadniając, że pogoda ducha nie zależy od wieku.

Piotr Ligienza jako Fabian Duda

Ambitny i nieco zagubiony urzędnik, który z czasem wyrósł na dojrzałego polityka. Piotr Ligienza, urodzony 31 maja 1982 roku, był jednym z najmłodszych członków głównej obsady – w 2016 roku miał 34 lata. Dziś 44-letni aktor z sukcesami gra w filmach i teatrze.

Oprócz wyżej opisywanych bohaterów, w powracającej ekipie zobaczymy również inne uwielbianych aktorów i aktorki. Na ekranie pojawią się m. in.: Anna Iberszer jako Francesca, Jacek Kawalec jako Tomasz Witebski, Marta Chodorowska jako Kinga Kozioł (Duda), Arkadiusz Nadera jako policjant Stasiek Kotecki, Mateusz Rusin jako ksiądz Maciej czy Magdalena Waligórska jako Violetka.