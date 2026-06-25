Na Wspólnej, odcinek 4246: Ostre spięcie między Agier, a Juliuszem! Łucja będzie musiała ratować matkę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4246 - środa, 15.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4246 odcinku "Na Wspólnej" Krystyna zacznie szykować się na randkę z Januszem, poznanym na forum jazzowym. Agier będzie pokładać w tej znajomości wielkie nadzieje, tym bardziej, że naprawdę miło będzie im ze sobą pisać. Do tego stopnia, że w panią profesor wstąpi nowy duch do życia i wróci kompletnie odmieniona.

W 4246 odcinku "Na Wspólnej" Agier będzie chciała wyglądać na spotkaniu jak najlepiej, dlatego tuż przed randką uda się do fryzjera. W pewnym momencie Krystyna opuści salon z telefonem w ręku i tak zagada się z Łucją, że najpewniej wejdzie Andżeli i Juliuszowi pod koła! Tym samym, których kilka dni wcześniej nakryła na pocałunku na dziedzińcu i ochrzaniła.

Krystyna pokłóci się z Juliuszem w 4246 odcinku "Na Wspólnej"!

I nie inaczej będzie w 4246 odcinku "Na Wspólnej", bo znów dojdzie do awantury! Szczególnie, że pani profesor najpewniej będzie widzieć winę nie w sobie, a Andżeli i Juliuszu. Mimo, że to ona najpewniej wejdzie im pod maskę. Choć podróżujący autem także nie będą w pełni skupieni, bo młoda kobieta będzie zerkać na seniora.

W 4246 odcinku "Na Wspólnej" dla Agier to oni będą winni. Do tego stopnia, że Krystyna urządzi im karczemną awanturę, w trakcie której Kwiatkowski będzie musiał nawet wyjąć i pokazać dokumenty. Ale to wcale nie uspokoi sytuacji, a wręcz przeciwnie, gdyż tylko ją zaogni!

Łucja będzie musiała interweniować w 4246 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale na szczęście wtedy w 4246 odcinku "Na Wspólnej" na miejscu już zjawi się Łucja, która natychmiast dołączy do zajścia. Córka zabierze matkę i dopiero wtedy sytuacja się uspokoi. Jednak tylko na chwilę, bo to wcale nie będzie koniec spotkać Agier z Kwiatkowskim!

Wszystko przez to, że już w 4247 odcinku "Na Wspólnej" okaże się, że seniorzy umówili się na randkę właśnie ze sobą, bo tajemniczym Januszem okaże się właśnie Juliusz. Oczywiście, Krystyna nie będzie zadowolona z takiego stanu rzeczy, przez co randka skończy się szybciej niż zacznie. Zwłaszcza, że w jej trakcie z pewnością także nie będzie miło, gdy oszustwo Kwiatkowskiego wyjdzie na jaw. A jego osoba wcale nie złagodzi sytuacji!

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