Na Wspólnej, odcinek 4247: Fatalna randka Krystyny i Juliusza! Poda się za kogoś innego - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4247 - czwartek, 16.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4247 odcinku "Na Wspólnej" Krystyna i Juliusz w końcu wybiorą się na swoje długo wyczekiwane randki. Zdradzamy, że oboje poznają kogoś na forum jazzowym i w końcu postanowią się spotkać, gdy w Internecie rozmowa będzie szła im tak dobrze. Do tego stopnia, że ta nowa znajomość całkowicie odmieni Agier i nie będzie to wyłącznie zasługa sanatorium, do którego trafi po operacji i wyjściu ze szpitala.

Tyle tylko, że wówczas w 4247 odcinku "Na Wspólnej" ani matka Łucji (Magdalena Kaczmarek), ani ojciec Wojtka (Wojciech Błach), jeszcze nie będą świadomi, że umówili się sami ze sobą. A zwłaszcza, Krystyna, bo Juliusz poda na forum zupełnie inne imię, przez co w ogóle nie skojarzy, ze mogłoby chodzić o niego.

Krystyna umówi się z Juliuszem, a nie Januszem, w 4247 odcinku "Na Wspólnej"!

Dlatego w 4247 odcinku "Na Wspólnej" tak mocno się rozczaruje, gdy do baru Ziębów wkroczy właśnie Kwiatkowski, któremu wcześniej udzieli reprymendy, gdy zobaczy, jak na dziedzińcu całuje go w policzek dużo młodsza Andżela (Joanna Opozda), a na dodatek, z którym pokłóci się bezpośrednio przed randką, gdy będzie wychodzić od fryzjera. A gdy jeszcze wyjdzie na jaw, że ją oszukał, to już w ogóle.

I to sprawi, że w 4247 odcinku "Na Wspólnej" ich randka szybciej się skończy niż zacznie, bo oboje będą mieć co do niej zupełnie inne wyobrażenia. Ale rzeczywistość okaże się brutalniejsza niż mogliby zakładać. Do tego stopnia, ze Juliusz w końcu wyjdzie z baru, a niezadowolona Krystyna zostanie sama!

Czy Agier i Kwiatkowski zdecydują się jeszcze kontynuować swoją znajomość w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"?

Czy w 4247 odcinku "Na Wspólnej" to będzie definitywny koniec ich znajomości? A może jeszcze postanowią dać sobie szansę, gdy emocje opadną? Zwłaszcza, że przecież na forum jazzowym tak dobrze będzie im się ze sobą rozmawiało.

Czy zatem po tym falstarcie w 4247 odcinku "Na Wspólnej" zdecydują się jeszcze ją kontynuować? A może już na dobre dadzą sobie ze sobą spokój? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

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