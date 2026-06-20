Nowa Agier w Na Wspólnej! Tak zmieni się Krystyna - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4244 - poniedziałek, 13.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4244 odcinku "Na Wspólnej" powróci ostatnio niewidziana profesor Agier. Matka Łucji już dojdzie do siebie po zatruciu metalami z powodu wadliwej protezy biodra, z której uwalniał się trujący kobalt i operacji, ratującej życie, gdy jej serce nagle się zatrzymało. Jednak na szczęście, ruszyło, a Krystyna ostatecznie nie tylko przeżyła, ale także zrozumiała swoje wcześniejsze zachowanie i szczerze przeprosiła córkę.

A to okaże się jedynie początkiem do jej metamorfozy, która rozwinie się w 4244 odcinku "Na Wspólnej", gdy Krystyna znów pojawi się na ekranie. Agier już wyjdzie ze szpitala i wróci do domu Hoferów, gdzie wciąż czule będzie zajmować się nią Ula (Julia Jurek). Córka Kamila (Kazimierz Mazur) zabierze seniorkę na zdrowotny spacer z kijkami, w trakcie którego widzowie zobaczą ją już w zupełnie innym wydaniu!

Niezwykła metamorfoza Krystyny w 4244 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko za sprawą uśmiechu, który w 4244 odcinku "Na Wspólnej" w końcu pojawi się na ustach Krystyny. Agier już dojdzie do zdrowia i zacznie tryskać radością. Być może wówczas jej charakter znów zmieni się na lepsze, bo nie będzie to już cyniczny uśmiech, a szczery i serdeczny.

Może dlatego, że w 4244 odcinku "Na Wspólnej" na drodze matki Łucji stanie Juliusz (Daniel Olbrychski)! Czyżby ojciec Wojtka (Wojciech Błach) wpadł w oko Krystynie? Co prawda, senior będzie przebywał w towarzystwie dużo młodszej Andżeli (Joanna Opozda), która nawet pocałuje go na ich oczach w policzek, ale kto wie, jaki będzie tego zamiar.

Tak zmieni się Agier w 4244 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak w 4244 odcinku "Na Wspólnej" twarz Krystyny nie tylko odmieni uśmiech, ale również nowa fryzura! Agier pojawi się już z dłuższymi włosami, a także z dłuższa i nieco inaczej uczesaną grzywką niż do tej pory, przez co kompletnie się zmieni! Matka Łucji przejdzie tak spektakularną metamorfozę, że aż trudno będzie ją rozpoznać.

Zwłaszcza, gdy w 4244 odcinku "Na Wspólnej" do nowej fryzury dojdzie wspomniany uśmiech i możliwa kolejna przemiana charakteru, przez co Krystyna będzie wyglądać wręcz kwitnąco! A po ostatniej chorobie nie będzie już u niej śladu!

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