Nowa Agier w Na Wspólnej! Tak zmieni się Krystyna - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-20 11:24

W 4244 odcinku "Na Wspólnej" Agier (Małgorzata Knothe) zmieni się nie do poznania! Ale spokojnie, bo jej roli wcale nie przejmie inna aktorka, gdyż dotychczasowa nigdzie się nie wybiera. Tyle tylko, że w 4244 odcinku "Na Wspólnej" wróci kompletnie odmieniona z zupełnie inną twarzą! Krystyna przejdzie tak spektakularną metamorfozę, że aż trudno będzie ją rozpoznać! Tym bardziej, że nie obejmie ona tylko jej wygląd! A zatem, co jeszcze się zmieni u matki Łucji (Magdalena Kaczmarek)? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"Na Wspólnej" odcinek 4244 - poniedziałek, 13.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4244 odcinku "Na Wspólnej" powróci ostatnio niewidziana profesor Agier. Matka Łucji już dojdzie do siebie po zatruciu metalami z powodu wadliwej protezy biodra, z której uwalniał się trujący kobalt i operacji, ratującej życie, gdy jej serce nagle się zatrzymało. Jednak na szczęście, ruszyło, a Krystyna ostatecznie nie tylko przeżyła, ale także zrozumiała swoje wcześniejsze zachowanie i szczerze przeprosiła córkę.

A to okaże się jedynie początkiem do jej metamorfozy, która rozwinie się w 4244 odcinku "Na Wspólnej", gdy Krystyna znów pojawi się na ekranie. Agier już wyjdzie ze szpitala i wróci do domu Hoferów, gdzie wciąż czule będzie zajmować się nią Ula (Julia Jurek). Córka Kamila (Kazimierz Mazur) zabierze seniorkę na zdrowotny spacer z kijkami, w trakcie którego widzowie zobaczą ją już w zupełnie innym wydaniu!

Niezwykła metamorfoza Krystyny w 4244 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko za sprawą uśmiechu, który w 4244 odcinku "Na Wspólnej" w końcu pojawi się na ustach Krystyny. Agier już dojdzie do zdrowia i zacznie tryskać radością. Być może wówczas jej charakter znów zmieni się na lepsze, bo nie będzie to już cyniczny uśmiech, a szczery i serdeczny.

Może dlatego, że w 4244 odcinku "Na Wspólnej" na drodze matki Łucji stanie Juliusz (Daniel Olbrychski)! Czyżby ojciec Wojtka (Wojciech Błach) wpadł w oko Krystynie? Co prawda, senior będzie przebywał w towarzystwie dużo młodszej Andżeli (Joanna Opozda), która nawet pocałuje go na ich oczach w policzek, ale kto wie, jaki będzie tego zamiar.

Tak zmieni się Agier w 4244 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak w 4244 odcinku "Na Wspólnej" twarz Krystyny nie tylko odmieni uśmiech, ale również nowa fryzura! Agier pojawi się już z dłuższymi włosami, a także z dłuższa i nieco inaczej uczesaną grzywką niż do tej pory, przez co kompletnie się zmieni! Matka Łucji przejdzie tak spektakularną metamorfozę, że aż trudno będzie ją rozpoznać.

Zwłaszcza, gdy w 4244 odcinku "Na Wspólnej" do nowej fryzury dojdzie wspomniany uśmiech i możliwa kolejna przemiana charakteru, przez co Krystyna będzie wyglądać wręcz kwitnąco! A po ostatniej chorobie nie będzie już u niej śladu!

Dwa ujęcia aktorki Małgorzaty Knothe, odgrywającej rolę Krystyny Agier w serialu Na Wspólnej. Po lewej w szarym płaszczu i czerwonej chuście, po prawej w brązowej kurtce z kijkami nordic walking. Zdjęcia prezentują metamorfozę bohaterki, o której można przeczytać na Super Seriale.
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