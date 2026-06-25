Na Wspólnej, odcinek 4244: Agier nakryje Andżelę i Juliusza na pocałunku! Niebywałe, jak na to zareaguje - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4244 - poniedziałek, 13.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4244 odcinku "Na Wspólnej" Krystyna wybierze się z Ulą na wspólny spacer po swoim powrocie z sanatorium. Tym bardziej, że po przebytej operacji i pobycie w szpitalu ruch i świeże powietrze ogromnie się jej przydadzą i dobrze jej zrobią. Tym bardziej, że Agier zyska dodatkowej energii i chęci do życia dzięki Januszowi, poznanym na forum jazzowym.

Tyle tylko, że w 4244 odcinku "Na Wspólnej" szybko one opadną, gdy Agier stanie się świadkiem zaskakującej sceny. Krystyna na własne oczy zobaczy, jak na dziedzińcu dużo młodsza Andżela całuje w policzek o wiele starszego Juliusza, co wywoła jej oburzenie.

Tak zachowa się Krystyna po pocałunku Andżeli i Juliusza w 4244 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4244 odcinku "Na Wspólnej" pogardliwa mina Krystyny zdradzi więcej niż tysiąc słów. Ale ta sytuacja tak nią wstrząśnie, że wyłącznie na tym nie poprzestanie. Zdradzamy, że Agier wyrazi swoją publiczną dezaprobatę wobec takiego zachowania dwójki ludzi, których będzie dzielić tak ogromna różnica wieku, bo przecież Andżela mogłaby być nawet i wnuczką Juliusza!

W 4244 odcinku "Na Wspólnej" Agier będzie zdania, że tak nie przystoi i nie będzie bała się tego powiedzieć głośno. Zwłaszcza, że każdy będzie wiedział, do czego zdolna będzie pani profesor, która nigdy nie gryzła się w język. I choć faktycznie znów się zmieni, to jednak tego nie zostawi bez komentarza, bo ta sytuacja prędko wyprowadzi ją z równowagi.

To będzie dopiero początek koszmaru Agier w 4244 odcinku "Na Wspólnej"!

W przeciwieństwie do Andżeli i Juliusza, którzy w 4244 odcinku "Na Wspólnej" za bardzo nic sobie z tego nie zrobią. Co prawda, wymienią się już nieco mniej serdecznymi spojrzeniami, ale po wszystkim odejdą od nich z uśmiechami na ustach, czym pewnie tylko dodatkowo podburzą Krystynę, która już nie będzie mogła na nich patrzeć.

Jednak to w 4244 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie będzie ich ostatnie spotkanie! A wręcz przeciwnie, bo dopiero pierwsze, gdyż nieco później cała trójka znów na siebie wpadnie i podobnie jak teraz, tak i wtedy miło wcale nie będzie. A co dopiero się stanie, gdy Janusz tak naprawdę okaże się Juliuszem, z którym Krystyna umówi się na randkę!

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