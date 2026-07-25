Na Wspólnej, odcinek 4252: Syn Michała pozbędzie się Lucy z jego życia! Z przerażeniem odkryje prawdziwą twarz kochanki ojca - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4252 - poniedziałek, 27.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4252 odcinku "Na Wspólnej" Michał zaproponuje Lucy, aby z nim zamieszkała. Oczywiście, ukochana ogromnie się ucieszy, jednak poprosi Brzozowskiego, aby najpierw porozmawiał na ten temat z synem. Tym bardziej, że przecież wcześniej sam do niej startował, nie wiedząc jeszcze, że spotyka się już ona z jego ojcem, a nim wcale nie jest zainteresowana.

Jednak Ignacy źle odebrał miłe sygnały ze strony Lucy. Do tego stopnia, że znienawidził ojca, gdy dowiedział się, że to jego wybrała Lucy. A teraz jeszcze wraz z kolegą nakryją ich na miłosnych igraszkach w mieszkaniu biznesmena, co będzie dla niego szokiem. Ale to w 4252 odcinku "Na Wspólnej" będzie dla młodego Brzozowskiego dopiero początkiem zaskoczeń!

Ignacy dowie się, że Lucy to prostytutka w 4252 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko za sprawą jego kolegi, który zrobi Lucy gorące zdjęcia w samej bieliźnie. Chłopak zacznie szukać dziewczynę w Internecie i w ten sposób w 4252 odcinku "Na Wspólnej" odnajdzie jej fotki na stronie agencji towarzyskiej, w której kiedyś pracowała, nim związała się z Michałem. Znajomy od razu zawiadomi o tym Ignacego, a ten, cały zszokowany, postanowi to sprawdzić.

W 4252 odcinku "Na Wspólnej" Ignacy wybierze podany na stronie numer Lucy i prowokacyjnie zapyta ją o cenę spotkania. I wówczas zaskoczy się jeszcze bardziej, gdy okaże się, że to wszystko prawda! Do tego stopnia, że zdecyduje się już na radykalne kroki, nie chcąc, aby jego ojciec wiązał się z prostytutką!

Syn Michała nie wpuści jego ukochanej do mieszkania w 4252 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4252 odcinku "Na Wspólnej" nieświadoma niczego Lucy zjawi się w mieszkaniu Michała. Jednak Ignacy nie wpuści jej do środka! Tyle tylko, że najpewniej nie będzie wiedziała, że nieco wcześniej rozmawiał z nią syn ukochanego, przez co będzie mogła pomyśleć, że po prostu nie chce, aby z nimi zamieszkała, a nie, że w ogóle nie chce jej w życiu swojego ojca!

Jednak w 4252 odcinku "Na Wspólnej" to i tak będzie mogło być równoznaczne! Czy zatem doprowadzi to do końca związku Lucy i Michała? Czy Ignacy na dobre pozbędzie się kobiety z życia ojca? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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