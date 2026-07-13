Na Wspólnej, odcinek 4251: Tak Lucy pocieszy Michała po ślubie Brygidy! Nie przewidzi jednego - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4251 - czwartek, 23.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4251 odcinku "Na Wspólnej" Michał wciąż nie będzie mógł pogodzić się z ekspresowym ślubem Brygidy i Remka, który kompletnie go zszokuje. Do tego stopnia, że Lucy będzie musiała go uspokajać, gdy finalnie wcale nie dotrą na występ Oliwki, a właśnie uroczystość zawarcia małżeństwa przez jego byłą ukochaną, do której wciąż będzie żywił uczucia.

I choć finalnie ślub Miauczyńskiej dojdzie do skutku, to wcale nie będzie oznaczało, że Brzozowski zniknie z jej życia. A wręcz przeciwnie, gdyż tuż po nim w 4251 odcinku "Na Wspólnej" zjawi się w jej mieszkaniu, jednak zmieszany szybko je opuści. Czyżby wówczas nakrył świeżo upieczonych małżonków na miłosnych igraszkach? Tym bardziej, że przecież Remek będzie z nimi czekał do ślubu, a ich noc poślubna zakończy się na SOR-ze. Czy zatem nastąpi powtórka?

Lucy i Michał wylądują w łóżku w 4251 odcinku "Na Wspólnej"!

Bardzo możliwe, skoro w 4251 odcinku "Na Wspólnej" Michał w popłochu ucieknie z mieszkania Brygidy i długo nie będzie mógł dojść do siebie po tym, co zobaczy. I nic dziwnego, bo przecież jego ukochana będzie już w ramionach innego mężczyzny, który na dodatek już będzie jej mężem. Oczywiście, Brzozowski mocno to przeżyje, ale Lucy znajdzie sposób na to, aby nieco poprawić mu humor!

W 4251 odcinku "Na Wspólnej" Lucy postąpi w myśl zasady "klin klinem" i także zaproponuje swojemu ukochanemu miłosne igraszki, aby choć na chwilę zapomniał o Brygidzie. Wówczas z twarzy Michała od razu zniknie smutek i zmieszanie, a pojawi się radość, bo Brzozowski oczywiście przystanie na propozycję swojej obecnej ukochanej i ściągnie ją do siebie. Para szybko wyląduje w łóżku, ale nie przewidzi przy tym jednego!

Ignacy z kolegą nakryją Lucy i Michała w 4251 odcinku "Na Wspólnej"!

A mianowicie, że w 4251 odcinku "Na Wspólnej" i ich ktoś nakryje i to nie byle kto, bo sam Ignacy (Bartek Kaszuba), który przecież wcześniej sam był oczarowany Lucy. Do czasu aż nie dowiedział się, że spotyka się ona z jego ojcem. Ale na ich nieszczęście, chłopak nie będzie wtedy sam tylko z kolegą, który jeszcze zrobi dziewczynie zdjęcie w samej bieliźnie.

A to w 4251 odcinku "Na Wspólnej" pociągnie za sobą lawinę jeszcze gorszych konsekwencji, gdy z jego pomocą Ignacy odkryje prawdziwą tożsamość ukochanej ojca, odnajdzie jej zdjęcia na stronie agencji towarzyskiej...

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