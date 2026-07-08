M jak miłość. Katarzyna Cichopek pożegnała się z rolą Kingi. To był jej ostatni dzień na planie - ZDJĘCIA

Katarzyna Cichopek ostatni raz na planie "M jak miłość"! Odchodzi na długo?

"M jak miłość" bez Katarzyny Cichopek? W środowy wieczór, 9 lipca, serialowa Kinga na Facebooku i Instagramie ogłosiła, że to był ostatni dzień na planie i pożegnanie z rodziną ma już za sobą!

W chwili kiedy Cichopek pokazała zdjęcie zza kulis "M jak miłość", na którym pożegnała się z innymi aktorami, ekranowym mężem Piotrkiem (Marcin Mroczek) , szwagrem Pawłem (Rafał Mroczek) i dziećmi, mogło się wydawać, że znika z obsady już na zawsze. Cichopek nie pozostawiła jednak żadnych wątpliwości, czy odchodzi z "M jak miłość", czy już nigdy nie zagra Kingi, a jej bohaterka opuści serial.

"Kolejny sezon (26) za mną. Do zobaczenia po przerwie wakacyjnej 😎 " - napisała.

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Fani "M jak miłość" nie muszą się więc obawiać, że w nowym sezonie "M jak miłość" Kinga podzieli los innej uwielbianej bohaterki z rodziny Zduńskich, Franki, i tak jak Dominika Kachlik zostanie uśmiercona na ekranie. Ostatni dzień Cichopek i innych gwiazd na planie "M jak miłość" nie oznacza też, że skończy się nagrywanie premierowych odcinków. Przerwa wakacyjna w zdjęciach zwykle trwa około miesiąca, więc aktorzy i pozostali członkowie ekipy jeszcze tego lata znów pojawią się na planie.

Ostatnie zdjęcie Kingi z planu następnego sezonu "M jak miłość" z Pawłem to dowód na to, że Zduńscy zjednoczą się jeszcze bardziej po tragedii, jaka spadła na ich rodzinę kilka miesięcy temu. Po śmierci Franki i odejściu Dominiki Kachlik z obsady serialu na razie nie ma mowy o tym, by ktoś inny ze Zduńskich pożegnał się na zawsze z "M jak miłość".

Katarzyna Dąbrowska, czyli ekranowa Elżbieta Domańska tego dnia także zakończyła nagrywanie nowego sezonu "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną.

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