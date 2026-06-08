Na Wspólnej. Daria i Tadek znów razem? Tak go pocieszy go przed rozwodem z Kaliną - ZDJĘCIA

Będzie rozwód Kaliny i Tadka w "Na Wspólnej"

Rozwód Kaliny i Tadka w 4224 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie jeszcze przesądzony, ale właśnie wtedy Darek Żbik (Michał Mikołajczak) wręczy bratowej pozew rozwodowy! Załamany kłamstwami żony Tadeusz nie będzie w stanie nawet się z nią zobaczyć. Z każdym dniem coraz bardziej będzie się pogrążał w psychicznym dołku, z którego spróbuje go wyrwać Kasią.

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Tadek w 4224 odcinku "Na Wspólnej" znajdzie pocieszenie u Darii

Żona Darka w 4224 odcinku "Na Wspólnej" wpadnie na pomysł, żeby Daria zatroszczyła się o Tadka, okazała mu wsparcie, jak bliska przyjaciółka, której wciąż na nim bardzo zależy. To właśnie u Darii zdruzgotany Tadeusz znajdzie pocieszenie, ale na tym nie koniec. Wszystkie kłamstwa Kaliny sprawią, że oszukany Zakościelny oszukany będzie musiał zmierzyć się z poczuciem winy wobec rodziny i bliskich, których odsunął od siebie pod wpływem manipulacji żony.

Czy Daria i Tadek z "Na Wspólnej" będą znów razem?

Przed Darią w 4224 odcinku "Na Wspólnej" będzie trudne zadanie. Przecież w przeszłości Tadek też bardzo ją zranił, rozstali się w w bolesnych okolicznościach. Nie chciał założyć z nią rodziny, mieć z nią dziecka. Później nie wierzył, jak ostrzegała go przed Kaliną. Mimo to Daria nie odwróci się od Tadka. Odwiedzi go w kancelarii i spróbuje dodać mu otuchy. Dzięki niej Tadeusz poczuje, że nie jest sam. Znów staną się sobie bliscy i zacznie iskrzyć... Spojrzą na siebie inaczej.

Jakub Pruski w ostatnim wywiadzie, w którym ujawnił, co czeka Tadka przed rozwodem z Kaliną, zapowiedział, że nadchodzące odcinki "Na Wspólnej" będą dla niego szansą na powrót do Darii.

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Pojawia się była Tadka, znikąd, nie wiadomo, odżywają stare uczucia, jest wręcz moment małej intymności i czy oni w to pójdą, proszę państwa, no nie wiadomo, nie wiadomo, to trzeba samemu się przekonać - powiedział tajemniczo aktor z "Na Wspólnej".

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