M jak miłość, odcinek 1922: Mateusz będzie zaskoczony tym ślubem. Dojdzie do przekupstwa

"M jak miłość" odcinek 1922 - wtorek, 31.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1922 odcinku „M jak miłość” okaże się, że Majka (Matylda Giegżno) nadal będzie związana z Tomaszem (Chris Cugowski). Ta wiadomość kompletnie zaskoczy ich znajomych z uczelni. Zuza (Natalia Sitarska) i Matylda (Klementyna Lamort) nie będą w stanie uwierzyć, że dziewczyna wciąż trwa przy chłopaku, który już nieraz ją zawiódł.

Przecież Kubicki wcześniej nie tylko ją okłamywał, ale też zdradzał ze swoją byłą dziewczyną Justyną (Marta Malinowska). To właśnie z nią Tomasz będzie spodziewał się dziecka. Mimo to Majka zdecyduje się mu wybaczyć, co dla wielu okaże się zupełnie niezrozumiałe. Sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje, gdy do akcji wkroczy ojciec ciężarnej Justyny (Jan Wojtyński). W 1922 odcinku „M jak miłość” mężczyzna zacznie coraz mocniej naciskać na Tomasza, aby wziął odpowiedzialność za dziecko i ożenił się z jego córką.

Nie poprzestanie jednak na samej presji. Bogaty biznesmen zacznie kusić Kubickiego konkretnymi korzyściami. Zapowie, że po ślubie Tomasz będzie mógł w przyszłości przejąć jego rodzinną firmę. Taka propozycja okaże się dla studenta niezwykle kusząca i szybko pojawi się pytanie, czy zdecyduje się na małżeństwo z Justyną.

Mateusz będzie z niedowierzaniem obserwował rozwój wydarzeń. Zwłaszcza że dobrze wie, jak bardzo skomplikowana jest relacja Majki z Tomaszem. Dla Mostowiaka sytuacja stanie się jeszcze trudniejsza, bo wciąż będzie mu zależało na dziewczynie, która nie potrafi zerwać z Kubickim.

W 1922 odcinku „M jak miłość” na uczelni pojawi się także ktoś, kto może sporo namieszać w życiu Mostowiaka. Bogna (Sherazade Wolff), siostra Igora (Maksymilian Obst), którego Mateusz kiedyś uratował przed utonięciem, postanowi odnaleźć swojego bohatera. Dziewczyna nie będzie ukrywać, że Mateusz bardzo jej się podoba. Jej otwartość i zainteresowanie szybko zwrócą uwagę Mostowiaka, a jednocześnie mogą wzbudzić zazdrość u Majki. Zwłaszcza że dziewczyna już wcześniej reagowała nerwowo, gdy Bogna okazywała wdzięczność chłopakowi.

Czy właśnie ta sytuacja sprawi, że Majka w końcu zrozumie, co naprawdę czuje? Odpowiedź na to pytanie przyniosą dopiero kolejne odcinki „M jak miłość”.