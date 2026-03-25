M jak miłość, odcinek 1924: Jakub po ślubie Kasi razem z Martyną podejmie radykalną decyzję! Dlatego się nie dowie, że jest ojcem Zosi?

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość" złamie Jakubowi serce! Ledwo pozbierał się po odejściu żony do kochanka, uporał z myślą, że mają razem dziecko, że Kasia nazwała córkę imieniem Zosia, po jego zmarłej matce Zofii, a już spadnie na niego kolejny potężny cios. Ukochana zostanie żoną innego! Mariusz, który odebrał mu kobietę jego życia, teraz ją poślubi i to z nim Kasia spełni marzenie Jakuba o "szczęśliwej" rodzinie.

Jakub po ślubie Kasi w 1924 odcinku "M jak miłość" nie będzie drążył, czemu nazwała córkę Zosia

A najgorsze będzie to, że w 1924 odcinku "M jak miłość" Jakub nie będzie drążył, czemu Kasia wybrała dla córki imię Zosia. Nie da mu to spokoju, nie zrozumie dlaczego była żona nazwała dziecko, tak jak on zawsze chciał nazwać ich córeczkę, ale nie przyjdzie mu do głowy, by rozpocząć własne śledztwo, by zwątpić w wynik testu na ojcostwo. Gdyby Karski to zrobił, a jako detektyw ma swoje sposoby, żeby ustalić prawdę, być może nie dopuściłby do ślubu Kasi i Mariusza!

Jakub nie powstrzyma ślubu Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość"

Niestety w 1924 odcinku "M jak miłość" Jakub nie zrobi nic, aby ślub Kasi i Mariusza powstrzymać! Mało tego, zadzwoni do byłej żony z życzeniami szczęścia na nowej drodze życia. Jakby już ostatecznie pogodził się z tym, że Kasia wybrała Sanockiego i nie ma już powrotu do tego, co było między nimi. Po ślubie Kasi dla Jakuba stanie się jasne, że musi raz na zawsze o niej zapomnieć, przestać myśleć, co by było gdyby Zosia była jego córką, odpuścić zadręczanie się imieniem dziewczynki.

Jakub i Martyna wyjadą razem po ślubie Kasi w 1924 odcinku "M jak miłość"

To dlatego w 1924 odcinku "M jak miłość" Jakub pojedzie do leśniczówki Martyny w Kampinosie i podejmie radykalną decyzje o wyjeździe z przyjaciółką w góry. Przyjmie propozycję Martyny, która poradzi mu, że musi wreszcie uporać się z uczuciami do Kasi i zamknąć raz na zawsze ten bolesny rozdział. A będzie to mógł zrobić tylko z dala od ukochanej.

Co wyniknie z wyjazdu Jakuba i Martyny w góry? To się okaże w nadchodzących odcinkach "M jak miłość", ale zważywszy na to, jak bardzo Karski nadal kocha Kasię, nie ma szans na to, żeby spojrzał na Martynę inaczej.

