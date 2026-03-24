M jak miłość, odcinek 1924: Jakub dowie się o ślubie Kasi i Mariusza w ostatniej chwili. Wyładuje złość na Martynie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

To już pewne, że do ślubu Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość" Jakub nie pozna prawdy o swoim dziecku, nie dowie się, że to on jest ojcem Zosi! Gdyby tak się stało, Karski na pewno nie dopuściłby do ślubu byłej żony z Sanockim. Ponieważ jednak kłamstwo Kasi nadal pozostanie w ukryciu, bez większych przeszkód weźmie ślub z Mariuszem. Choć wcale nie będzie szczęśliwa, że zostanie żoną architekta, który nawet w dniu ślubu nie zapanuje nad obsesyjną zazdrością. Po tym co zrobiła Jakubowi, zasłużyła na taki los...

Przyjaciele Jakuba powiedzą mu o ślubie Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość"

Biedny Karski w 1924 odcinku "M jak miłość" w dniu ślubu Kasi i Mariusza pójdzie na trening bokserski z Olkiem i Marcinem i właśnie tam usłyszy od przyjaciół, że jego była żona znów wychodzi za mąż. Że za kilka godzin zostanie żoną Sanockiego! Pogodzony z sytuacją Jakub nie zrobi nic, by ten ślub powstrzymać. Mimo że cały czas będzie się zadręczał myślą, czemu Kasia wybrała dla córki imię Zosia, skoro to właśnie on wymarzył sobie takie imię dla ich dziecka, po swojej zmarłej matce Zofii. Nie domyśli się jednak prawdy...

Jakub wyładuje na Martynie złość z powodu ślubu Kasi w 1924 odcinku "M jak miłość"

Zanim ślub Kasi i Mariusza stanie się faktem, w 1924 odcinku "M jak miłość" Jakub spotka się z Martyną. Tym razem jednak nie będzie mógł liczyć na wsparcie przyjaciółki. Jak informuje "Świat Seriali" ich rozmowa szybko zamieni się w kłótnię. Powód? Martyna zacznie pouczać Jakuba, jak powinien poradzić sobie z uczuciem do Kasi, którą nadal kocha. Ona przecież dobrze o tym wie, bo w sercu nadal nosi Marcina.

Zdenerwowany Karski w 1924 odcinku "M jak miłość" wyżyje się na Martynie! Wyładuje na Wysockiej całą swoją złość. Wygarnie przyjaciółce, że małżeństwo z Kasią to był znacznie poważniejszy związek niż jej romans z Marcinem, który zakochał się w niej, kiedy stracił pamięć. Podczas kłótni Jakub wypomni Martynie, że ma większe prawo rozpaczać po stracie Kasi niż ona płakać za Chodakowskim.

Jakub i Martyna wyjadą razem po ślubie Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość"

Ostatecznie jednak Jakub zrozumie w 1924 odcinku "M jak miłość", że Martyna nie może obrywać rykoszetem za to, że Kasia bierze ślub z Mariuszem! Jeszcze tego samego dnia pojedzie do jej leśniczówki w Kampinosie i przyjmie zaproszenie na wspólny wyjazd z góry. Karski wyjedzie z Martyną jak najdalej o Kasi, aby nie myśleć już o jej ślubie, córce Zosi i Mariuszu, który odebrał mu wszystko, czego on pragnął.

M jak miłość ZWIASTUN. Jakub domyśli się,że Zosia to jego córka? Pozna jej imię