M jak miłość, odcinek 1924: Pech Kasi i Mariusza przed ślubem! Telefon od Jakuba doleje oliwy do ognia - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Czy Jakub w 1924 odcinku "M jak miłość" powstrzyma Kasię przed ślubem z Mariuszem? Wydaje się, że była żona Karskiego nie cofnie się przed niczym, żeby spełnić marzenie Sanockiego o ślubie. Chociaż do końca nie będzie przekonana, czy ślub zaraz po narodzinach córki Zosi to dobra decyzja. Podzieliła się już swoimi wątpliwości z Anetą (Ilona Janyst), zwierzyła się przyjaciółce, że wcale nie chce teraz brać ślubu, ale Mariusz nie pozostawił jej innego wyboru. Poza tym posunie się do kolejnych kłamstw, aby się nie wydało, że prawdziwym ojcem Zosi jest Jakub!

Ślub Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość" stanie jednak pod znakiem zapytania, kiedy młodą parę dopadnie pechowy ciąg wydarzeń. Jak podaje "Świat Seriali" najpierw okaże się, że z cukierni nie dotrze zamówiony tort ślubny, a potem pojawią się problemy z rezerwacją w restauracji. Mimo że Kasia i Mariusz zaproszą na ślub tylko garstkę przyjaciół, bez żadnej rodziny, to wyprawią skromne przyjęcie weselne.

Poza tym Sanocki zapomni zamówić bukietów na ślub, czym nieźle wkurzy Kasię! Ostatecznie na ratunek młodej parze pośpieszą świadkowie - Aneta i Olek (Maurycy Popiel), którzy będą w ostatniej chwili ocalą ślub przed totalną katastrofą!

Jakby tego było mało tuż przed ślubem w 1924 odcinku "M jak miłość" Kasia i Mariusz znów pokłócą się o Jakuba. Dlaczego? Awantura narzeczonych w urzędzie wybuchnie tuż po tym jak Karski zadzwoni do Kasi z życzeniami ślubnymi. Obsesyjnie zazdrosny Mariusz nie wytrzyma i urządzi Kasi scenę o Jakuba, o to, że były mąż jest stale obecny w jej życiu. Sanocki nie będzie świadomy tego, że wychowuje z Kasią córkę największego rywala!

W finale 1924 odcinka "M jak miłość" Kasia i Mariusz wezmą ślub, nikt im już nie przeszkodzi w zawarciu małżeństwa. Jednak po powrocie do domu na twarzy panny młodej nie będzie widać ani śladu radości, że została żoną Mariusza. Nie przestanie bowiem myśleć o telefonie od Jakuba i jego słowach, by była teraz szczęśliwa...