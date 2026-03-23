M jak miłość, odcinek 1924: Kama po rozstaniu z Marcinem wróci do jego mieszkania! Będzie wyglądała jak wrak człowieka - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1924 odcinku "M jak miłość" rozstanie Chodakowskich będzie mieć tragiczne skutki dla obojga małżonków. Tym bardziej, że Kama wciąż nie będzie odzywać się do swojego męża, który po jej odejściu i braku kontaktu nawet po jej powrocie do Warszawy na końcowy egzamin na jej kursie, zatraci się w alkoholu i wda się w bójkę.

Ale w 1924 odcinku "M jak miłość" z Chodakowską wcale nie będzie lepiej, bo będzie tak wypruta, że aż będzie przypominać wrak człowieka. Z twarzy Kamy na dobre zniknie uśmiech, a jej podkrążone oczy nie będą zwiastować niczego dobrego. Do tego stopnia, ze żona Marcina będzie już na granicy wytrzymałości...

Aneta i Marcin zaopiekują się ledwo żywą Kamą w 1924 odcinku "M jak miłość"!

Na szczęście, w 1924 odcinku "M jak miłość" Kama nie zostanie sama, gdyż będzie mogła liczyć na pomoc nie tylko swojego męża, który w końcu znajdzie ją w opłakanym stanie, ale i Anety. Zwłaszcza, że to do niej pierwszej przyjdzie po pomoc jeszcze przed swoim rozstaniem z mężem, a następnie tuż po nim. A teraz Chodakowska sama wyjdzie jej z pomocą.

Tym bardziej, że w 1924 odcinku "M jak miłość" Chodakowska naprawdę będzie jej potrzebować, co będzie widać gołym okiem. W tym przede wszystkim dla Anety, przed którą przecież nic się nie ukryje. Bratowa otoczy ją wsparciem i troską, podobnie z resztą jak Marcin, ale czy to wystarczy, aby wreszcie wróciła do męża, a Chodakowscy znów byli razem?

Czy Chodakowscy do siebie wrócą w 1924 odcinku "M jak miłość"?

Czy w 1924 odcinku "M jak miłość" małżonkowie znów będą razem? Czy Marcin w końcu odpuści ukochaną pracę detektywa, gdy zobaczy żonę w takim stanie? Zwłaszcza, że już będzie wiedział, że nie tylko ona się o niego martwi, ale i dzieci, w tym przede wszystkim Szymek (Staś Szczypiński)! Czy w tej sytuacji Chodakowski wreszcie odpuści?

A może w 1924 odcinku "M jak miłość" to wyczerpana Kama w końcu nie wytrzyma, ugnie się i odpuści mężowi temat pracy? Czy Chodakowscy ocalą swoje małżeństwo? A może to faktycznie będzie już ich koniec? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

