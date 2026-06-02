M jak miłość. Szokujący przebieg romansu Kasi i Sowińskiego w nowym sezonie! Zakocha się i zostanie z nią, kiedy wyjdzie na jaw, że zdradza i okłamuje Mariusza?

Czy Kasia zostanie sama w nowym sezonie "M jak miłość"?

Na planie "M jak miłość" cały czas kręcone są nowe odcinki, które w TVP2 będą emitowane po wakacjach i wygląda na to, że widzowie muszą się przygotować na sensacyjny zwrot akcji w wątku Kasi, Mariusza i Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski).

I przede wszystkim Sowińskiego, który jeszcze przed finałem sezonu "M jak miłość" poznał tajemnicę lekarki i szantażem zwabił ją do siebie na randkę, zaciągnął do łóżka, grożąc, że powie Mariuszowi prawdę, że Jakub jest ojcem jej córki. Ciąg dalszy tej historii nastąpi dopiero jesienią, ale zwiastun nowego sezonu "M jak miłość" nie pozostawia wątpliwości, że Sowiński będzie chciał wykorzystać Kasię do zemsty na Olku (Maurycy Popiel), żeby wsadzić Chodakowskiego do więzienia.

Zbyt wcześnie jeszcze przesądzać, czy Kasia zostanie sama z córka, kiedy w kolejnym sezonie "M jak miłość" wyjdą na jaw wszystkie jej kłamstwa oraz romans z Sowińskim. Nadal nie wiadomo, kto ujawni Mariuszowi i Jakubowi, że to Karski jest ojcem Zosi. A także czy Sowiński doniesie Sanockiemu, że jego żona została jego kochanką w zamian za milczenie.

Jak rozwinie się romans Kasi i Sowińskiego w "M jak miłość" po wakacjach?

Co prawda to zemsta na Olku popchnie Sowińskiego do dalszych działań w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach, ale nie ma pewności, czy tak pozostanie. Możliwy jest scenariusz, że romans z Kasią doprowadzi do tego, że Sowiński naprawdę zakocha się w lekarce, że będzie chciał ją zdobyć, rozbić jej małżeństwo z Mariuszem. Nikogo zapewne nie zdziwi fakt, że dyrektor kliniki może być zdolny do najgorszych podłości i intryg, aby osiągnąć swój cel.

Czy Sowiński zakocha się w Kasi w następnym sezonie "M jak miłość"?

Nie tylko aktorzy z "M jak miłość", Paulina Lasota, Mikołaj Krawczyk i Mateusz Mosiewicz, podkręcają atmosferę wokół nowego sezonu relacjami z planu. Także widzowie snują domysły, jak daleko Kasia zabrnie w swoich kłamstwach i do czego doprowadzi ją romans z Sowińskim. Po kimś takim jak on trudno się spodziewać czegoś dobrego, szczerych uczuć wobec szantażowanej lekarki, ale przecież najgorsze czarne charaktery się zmieniają. Być może Sowiński się zakocha!

Jeśli Kasię i Sowińskiego połączy coś więcej niż łóżko w nowym sezonie "M jak miłość", kiedy wyda się jej zdrada, podmiana wyników testu na ojcostwo, to kochanek może być jedyną osobą, która przy niej zostanie.

M jak miłość. Kasia i Mariusz wciąż razem! Nie dowie się, że go zdradza i nie jest ojcem jej córki