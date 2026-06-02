M jak miłość. Wstrząsający powrót Dominika Walata w nowym sezonie! Sprawca wypadku Zduńskich znów da o sobie znać i w końcu trafi do więzienia? - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-02 13:02

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach powróci Dominik Walat (Bartosz Surówka)! Sprawca wypadku Zduńskich odbędzie już karę za doprowadzenie do poważnego zdarzenia drogowego, w którym szczególnie ucierpiała Franka (Dominika Kachlik), bo to właśnie powikłania po tym zdarzeniu drogowym, ostatecznie także przyczyniły się do śmierci żony Pawła (Rafał Mroczek). Tyle tylko, że doszło do nich już po osądzeniu syna wiejskiego milionera. I stąd w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej chuligan znów da o sobie znać wiejskiej policji! Czy w końcu trafi do zasłużonego więzienia? Tym bardziej, że prędko złamie jedno z postanowień! Sprawdź, co już wiemy i zobacz ZDJĘCIA!

Sprawca wypadku Zduńskich powróci do Grabiny w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach znów pojawi się znienawidzony Dominik Walat! Wiejski chuligan ponownie da o sobie znać w Grabinie, gdzie wcześniej najpierw uprzykrzał życie Mostowiakom niebezpiecznie jeżdżąc na swoim quadem, aż w końcu doprowadził do tragicznego w skutkach wypadku, w którym ucierpieli Zduńscy. Przypomnijmy, że łobuz odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielił poszkodowanym żadnej pomocy, ani nie wezwał pomocy, w efekcie czego życie Franki zawisło na włosku.

I to dosłownie, bo choć lekarzom ostatecznie udało się uratować życie Zduńskiej, to jednak konsekwencje wypadku szybko dały o sobie znać. Ale niestety już po ukaraniu Walata, którego sąd skazał na dwa lata więzienia w zawieszeniu, 300 godzin prac społecznych, zakaz prowadzenia pojazdów na 5 lat, a także wpłatę 120 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz Franki i Pawła. Jednak finalnie nawet to nie zrekompensowały start, jakie ponieśli małżonkowie, bo na końcu w wyniku powikłań i tego wypadku, Zduński stracił żonę, a drań, który do tego dopuścił w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej, jak gdyby nic wróci i znów da o sobie znać!

Dominik Walat znów w rękach policji w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Dominik Walat znów powróci na ulice Grabiny. Jakub Kucner pochwalił się na swojej relacji an Instagramie wspólnym zdjęciem z Bartoszem Surówką i Dominiką Suchecką, na którym widać, że chuligan ponownie podpadnie wiejskim policjantom. Tym bardziej, że u jego boku widać już nie quada, a sportowe auto, a przecież syn milionera będzie miał zakaz wsiadania za kółko przez najbliższe 5 lat, które wcale jeszcze nie miną.

Czy zatem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Dominik Walat w końcu wyląduje w więzieniu za złamanie zakazu, a przede wszystkim to, co zrobił Zduńskim? Czy będzie musiał odbyć 2-letni wymiar kary, ale już za kratami, gdzie będzie jego miejsce? A może los znów okaże się dla niego przychylny? A może wręcz przeciwnie?

Wiejski chuligan wreszcie skończy w więzieniu w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Bartosz Surówka także pochwalił się na swoim Instagramie powrotem do "M jak miłość" w nowym sezonie po wakacjach, ale już w innej odsłonie! Aktor napisał, że wróci już odmieniony, co zdecydowanie bardziej mu się podoba. Ale, w którym kierunku to pójdzie?

- Powrót w nowej odsłonie! Zdecydowanie bardziej podoba mi się taka opcja 👌 #mjakmiłość #aktor #onset #new #nowe - zdradził Bartosz Surówka.

Czy w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej to nie Dominik Walat będzie siedział za kierownicą sportowego auta? Czy będzie jedynie jego pasażerem? Z jakiego powodu zatrzymają go policjanci? Czy wcale nie pójdzie o prędkość lub ryzykowną jazdę? A może wręcz przeciwnie, tyle, że tym razem drań już posłusznie przyjmie karę, bo w końcu zda sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach!

M jak miłość. Wstrząsający powrót Dominika Walata w nowym sezonie! Sprawca wypadku Zduńskich znów da o sobie znać i w końcu trafi do więzienia? - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 22
M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach

Polecany artykuł:

M jak miłość. Skruszony Artur znów wróci do Marysi? Pożałuje romansu z Joanną, …