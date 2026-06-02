M jak miłość. Wstrząsający powrót Dominika Walata w nowym sezonie! Sprawca wypadku Zduńskich znów da o sobie znać i w końcu trafi do więzienia? - ZDJĘCIA

Sprawca wypadku Zduńskich powróci do Grabiny w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach znów pojawi się znienawidzony Dominik Walat! Wiejski chuligan ponownie da o sobie znać w Grabinie, gdzie wcześniej najpierw uprzykrzał życie Mostowiakom niebezpiecznie jeżdżąc na swoim quadem, aż w końcu doprowadził do tragicznego w skutkach wypadku, w którym ucierpieli Zduńscy. Przypomnijmy, że łobuz odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielił poszkodowanym żadnej pomocy, ani nie wezwał pomocy, w efekcie czego życie Franki zawisło na włosku.

I to dosłownie, bo choć lekarzom ostatecznie udało się uratować życie Zduńskiej, to jednak konsekwencje wypadku szybko dały o sobie znać. Ale niestety już po ukaraniu Walata, którego sąd skazał na dwa lata więzienia w zawieszeniu, 300 godzin prac społecznych, zakaz prowadzenia pojazdów na 5 lat, a także wpłatę 120 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz Franki i Pawła. Jednak finalnie nawet to nie zrekompensowały start, jakie ponieśli małżonkowie, bo na końcu w wyniku powikłań i tego wypadku, Zduński stracił żonę, a drań, który do tego dopuścił w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej, jak gdyby nic wróci i znów da o sobie znać!

Dominik Walat znów w rękach policji w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Dominik Walat znów powróci na ulice Grabiny. Jakub Kucner pochwalił się na swojej relacji an Instagramie wspólnym zdjęciem z Bartoszem Surówką i Dominiką Suchecką, na którym widać, że chuligan ponownie podpadnie wiejskim policjantom. Tym bardziej, że u jego boku widać już nie quada, a sportowe auto, a przecież syn milionera będzie miał zakaz wsiadania za kółko przez najbliższe 5 lat, które wcale jeszcze nie miną.

Czy zatem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Dominik Walat w końcu wyląduje w więzieniu za złamanie zakazu, a przede wszystkim to, co zrobił Zduńskim? Czy będzie musiał odbyć 2-letni wymiar kary, ale już za kratami, gdzie będzie jego miejsce? A może los znów okaże się dla niego przychylny? A może wręcz przeciwnie?

Wiejski chuligan wreszcie skończy w więzieniu w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Bartosz Surówka także pochwalił się na swoim Instagramie powrotem do "M jak miłość" w nowym sezonie po wakacjach, ale już w innej odsłonie! Aktor napisał, że wróci już odmieniony, co zdecydowanie bardziej mu się podoba. Ale, w którym kierunku to pójdzie?

- Powrót w nowej odsłonie! Zdecydowanie bardziej podoba mi się taka opcja 👌 #mjakmiłość #aktor #onset #new #nowe - zdradził Bartosz Surówka.

Czy w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej to nie Dominik Walat będzie siedział za kierownicą sportowego auta? Czy będzie jedynie jego pasażerem? Z jakiego powodu zatrzymają go policjanci? Czy wcale nie pójdzie o prędkość lub ryzykowną jazdę? A może wręcz przeciwnie, tyle, że tym razem drań już posłusznie przyjmie karę, bo w końcu zda sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach!

