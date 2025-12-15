M jak miłość, odcinek 1897: Franka i Paweł nagle się wzbogacą! Walat wypłaci im fortunę za wypadek - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1897 - poniedziałek, 15.12.20205, o godz. 20.55 w TVP2

Co prawda w 1897 odcinku "M jak miłość" proces Dominika Walata nie skończy się skazaniem sprawcy wypadku Zduńskich na więzienie. Syna wiejskiego milionera (Szymon Mysłakowski) z Grabiny i tak poniesie surową karę za to, że zajechał im drogę, zostawił rannych, uwięzionych w roztrzaskanym aucie. Franka i Paweł nie wezmą udziału w ostatniej rozprawie młodego Walata przed sądem. Reprezentować ich będzie Piotrek (Marcin Mroczek), jako oskarżyciel posiłkowy.

Sąd ogłosi wyrok w procesie Walata w 1897 odcinku "M jak miłość"

Wyrok sądu w 1897 odcinku "M jak miłość" nie pozostawi wątpliwości, że Walat senior już Dominika nie wybroni, że nawet jego rozległe wpływy nic nie dadzą, bo nastolatek zasłużył na karę! Po procesie dumny Piotrek ogłosi bratu i bratowej wspaniałe wieści. Spotka się z nimi w domu przy Deszczowej, gdzie Franka wpadnie, słysząc o tym, że jej synowi Antosiowi grozi niebezpieczeństwo!

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1897: Przerażające wieści o synu Franki i Pawła. Usłyszy, co grozi Antosiowi - ZDJĘCIA

Sprawca wypadku Franki i Pawła nie trafi do więzienia w 1897 odcinku "M jak miłość"

- Jeszcze nie miałem takich klientów, którzy by się nie interesowali swoją sprawą. A ta zakończyła się bardzo ciekawie. Na koniec, jako reprezentujący was oskarżyciel posiłkowy, przedstawiłem rachunki za leczenie, opinię psychologa, który stwierdził u Franki zespół stresu pourazowego, zaświadczenie o kosztach terapii i oświadczenie Pawła, że musiał przerwać pracę - wyjaśni Piotrek.

- I co na to sąd? - dopyta Paweł.

- Dowalił Walatowi dwa lata w zawieszeniu, 300 godzin prac społecznych no i zakaz prowadzenie pojazdów na 5 lat.

- Brawo Piotrek! Jesteś wielki - ucieszy się Franka.

- Ale to nie wszystko. Walat będzie musiał ci zapłacić 120 tysięcy złotych zadośćuczynienia... No i teraz czas na gratulacje! - ogłosi Piotrek.

- Boże, jak my mamy ci dziękować? - Zduńska z niedowierzaniem rzuci się na szwagra, by go przytulić.

- Już teraz tatuś Walata nie wybroni!

- Czyli jednak sąd mu nie odpuścił? - upewni się Franka.

- Zwłaszcza ucieczki z miejsca wypadku i nie udzielenia pomocy poszkodowanym... - doda Piotrek.

W finale 1897 odcinka "M jak miłość" Paweł zadba o to, żeby Franka znów usiadła za kierownicą samochodu, pierwszy raz od wypadku. Pełen nadziei na to, że tragedia, która ich spotkała odejdzie do przeszłości, będą mieli już ten wypadek za sobą.