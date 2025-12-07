M jak miłość, odcinek 1897: Przerażające wieści o synu Franki i Pawła. Usłyszy, co grozi Antosiowi - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-12-07 20:42

Nieszczęście znów spadnie na Zduńskich w 1897 odcinku "M jak miłość". W dniu, w którym ruszy proces sprawcy wypadku Franki (Dominika Kachlik) i Pawła (Rafał Mroczek), rozegrają się przerażające wydarzenia w domu przy Deszczowej, gdzie pod opieką babci zostanie ich syn Antoś (Mark Myronenko). Po tym, co w 1897 odcinku "M jak miłość" Franka usłyszy od Lenki (Olga Cybińska), od razu pobiegnie synowi na ratunek. Nie będzie już za późno? Życie Antosia będzie zagrożone? Sprawdź, co już wiadomo!

"M jak miłość" odcinek 1897 - poniedziałek, 15.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wypadek Zduńskich na początku obecnego sezonu "M jak miłość" omal nie skończył się śmiercią Franki. Żona Pawła została ciężko ranna, życie uratowała jej ryzykowna operacja. I choć o tej tragedii na drodze pod Grabiną minęło już kilka miesięcy, Franka wciąż będzie zmagała się z traumę, a uraz psychiczny okaże się na tyle silny, że Zduńska będzie się bała prowadzić samochód, a nawet wsiąść do auta. Szczególnie z synem Antosiem. 

Franka zostawi Antosia pod opieką Marysi w 1897 odcinku "M jak miłość"

Ponieważ w 1897 odcinku "M jak miłość" Franka wróci do pracy w bistro Kingi (Katarzyna Cichopek), Antoś zostanie w domu Zduńskich przy Deszczowej pod opieką babci Marysi (Małgorzata Pieńkowska). Żona Pawła ma do teściowej pełne zaufanie, bo kiedy ona walczyła o życie, Marysia cudownie zajęła się Antosiem, zastąpiła mu matkę podczas jej pobytu w szpitalu. A kiedy Franka doszła do siebie zwróciła się do Marysi z prośbą, żeby zaopiekowała się Antkiem, gdyby jej się coś stało. 

Tego dnia w 1897 odcinku "M jak miłość" przed sądem ruszy też proces sprawcy wypadku Franki i Pawła, Dominika Walata (Bartosz Surówka), który porzucił ich w roztrzaskanym samochodzie bez pomocy. Zduńskich będzie reprezentował Piotrek (Marcin Mroczek), jako oskarżyciel posiłkowy na rozprawie sądowej Dominika. 

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1897: Ona pomoże Marcinowi dopaść Baczewskiego, który oskarżył Magdę o kradzież pieniędzy fundacji. Załatwi go zdradzona żona - ZDJĘCIA

Wypadek u Zduńskich w 1897 odcinku "M jak miłość". Syn Franki i Pawła zacznie się dławić!

Jak dojdzie do tragedii u Zduńskich w 1897 odcinku "M jak miłość", która wywoła potworny lęk Franki o życie dziecka? Wystarczy tylko chwila, a Antoś zacznie się krztusić. W tym momencie Franka zadzwoni do Marysi, jakby przeczucie podpowiadało jej, że z synkiem dzieje się coś złego.

- Lenka, dałabyś mi babcię na chwilę? - zwróci się do bratanicy Pawła. - Babcia nie może teraz rozmawiać, bo młody się czymś zadławił! - powie córka Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka. 

W tej chwili sparaliżowana strachem o syna Franka w 1897 odcinku "M jak miłość" rzuci wszystko, wybiegnie z bistro, by jak najszybciej dotrzeć do Antosia. Będzie się jednak bała wsiąść za kierownicę samochodu. Pokona jednak swój lęk, bojąc się, że Antosiowi grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. 

M jak miłość. Lenka ofiarą hejtu! Wredna Julita będzie chciała ją zniszczyć

Polecany artykuł:

M jak miłość. To będzie ostatni odcinek w 2025 roku przed długą przerwą! Wiemy,…
M jak miłość, odcinek 1897: Przerażające wieści o synu Franki i Pawła. Usłyszy, co się stało z Antosiem - ZDJĘCIA
23 zdjęcia