Rodzinka.pl. Operacja plastyczna Natalii i zaskakujący romans u Boskich! Tak się zacznie 18 sezon - ZWIASTUN

Co się wydarzy w 18 sezonie "Rodzinka.pl" wiosną 2026 roku?

Powrót Boskich z kolejnym 18 sezonem serialu "Rodzinka.pl" może oznaczać tylko jedno - dobrze znane klimaty związane z problemami z dorastającymi dziećmi, rodzinne konflikty, małżeńskie kryzysy i kłopoty bohaterów. A przy tym oczekiwanie na powiększenie rodziny - nowe dziecko Magdy (Olga Kalicka) i Tomka (Maciej Musiał), czyli braciszka Majki (Emma Pokromska).

Tuż przed porodem Magda w nowym odcinkach "Rodzinki.pl" stanie jednak przed trudnym wyzwaniem, po tym jak jej matka sprowadziła się do ich domu, bo odeszła od ojca. Beata (Agnieszka Wosińska) bez Jana (Krzysztof Dracz) będzie sobie radzić nadzwyczaj dobrze, odsłaniając ukrytą dotąd stronę swojej osobowości. Ale też działając ciężarnej Magdzie na nerwy.

Operacja plastyczna Natalii, o której Boska nie przestanie myśleć także w 18 sezonie "Rodzinki.pl" stanie się powodem jej kłótni z Ludwikiem, który zacznie protestować, że żona chce ingerować w swój wygląd u chirurga plastycznego!

Rodzinka.pl ZWIASTUN. Boscy wracają od 28 lutego. Oto, co się wydarzy w nowym sezonie

- Posłuchaj mnie skąpcze! Całe życie ciężko pracowałam i być może skorzystam z medycyny estetycznej, a być może nie skorzystam! Ale na konsultację chcę pójść! A wiesz dlaczego? Dlatego, że mam do tego prawo! - krzyknie do męża Natalia już w pierwszym odcinku nowego sezonu "Rodzinki.pl".

Duże zmiany u Boskich w serialu "Rodzinka.pl" wiosną zajdą też w życiu Kacpra, który ma za sobą burzliwy okres dojrzewania, zauroczenie Paulą (Julia Wieniawa), czyli byłą dziewczyną swojego starszego brata Kuby (Adam Zdrójkowski), a teraz inaczej spojrzy na Zosię (Emilia Dankwa). Przyjaźń Kacpra i Zosi, która trwa od wczesnego dzieciństwa wkroczy na kolejny poziom. Zbliżą się do siebie jak nigdy wcześniej. Czy zakochają się w sobie i połączy ich romans? To okaże się w nowych odcinkach wiosną 2026 roku.

"Rodzinka.pl" 18 sezon nowe odcinki od soboty, 28.02.2026, o godz. 20.00 w TVP2

"Rodzinka.pl" wystartuje w sobotę, 28 lutego 2026 r., o godz. 20.00 w TVP2. Obecny sezon liczy 13 odcinków i skończy się w połowie maja 2026 roku.

Tak się zacznie "Rodzinka.pl" w pierwszym odcinku nowego 18 sezonu!

Pierwszy odcinek nowego 18 sezonu serialu "Rodzinka.pl" ma numer 301 i nosi tytuł "Babulka". Skupia się właśnie na wątku zamieszania, jakie w życiu Magdy tuż przed porodem wywoła Beata. Mimo że córka będzie wspierała ją w trudnych chwilach, zapewniając dach nad głową, ale także zrozumienie dla rewolucji, jaką Beata zaprowadziła w swoim małżeństwie, fakt, że zacznie się czuć u młodych Boskich jak u siebie, będzie doprowadzało Magdę do szału.

Przed operacją plastyczną Natalia będzie mogła liczyć na rady ekspertki, Pauli, specjalistki z dziedziny medycyny estetycznej, ale Ludwik i tak będzie miał własne zadanie na ten temat, nie zamierzając go wcale ukrywać.