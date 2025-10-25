Rodzinka.pl, odcinek 295: Niezręczny finał rodzinnego obiadu u Boskich! Nie przewidzą jednego - ZDJĘCIA

„Rodzinka.pl" odcinek 295 – sobota, 25.10.2025 o godz. 20.00 w TVP2

W 295 odcinku serialu "Rodzinka.pl" Boscy zorganizują rodzinny obiad, na który zaproszą swoich synów ze swoimi najbliższymi. Oczywiście, Tomek z Magdą i Mają pozytywnie odpowiedzą na ich propozycję i zjawią się w domu Natalii i Ludwika tak samo jak Kacper, który po chwili do nich dołączy. Tym bardziej, że wcale nie będzie miał tam daleko.

Jednak początkowo wśród nich w 295 odcinku serialu "Rodzinka.pl" zabraknie Kuby z jego dziewczyną Sonią, czego oczywiście nie trudno będzie nie zauważyć. I z tego względu Natalia od razu poruszy ich temat! Tym bardziej, że akurat chwilowo nie będzie wśród nich Mai!

- Jeszcze Kuba miał przyjść - rzuci Natalia.

- Kuby chyba nie będzie - przyzna Tomek.

- A co się stało? - zainteresuje się Boska.

- Problemy osobiste - odpowie krótko Boski.

Boscy nagadają na Sonię w 295 odcinku serialu "Rodzinka.pl"!

I wówczas w 295 odcinku serialu "Rodzinka.pl" do ich rozmowy wtrąci się i szczęśliwy Ludwik, który zaproponuje wspólne świętowanie. Tym bardziej, że nie będzie przepadał za nową dziewczyną swojego syna, dokładnie tak samo jak Natalia, a nawet Magda!

- Z tą menelicą? Matka, to trzeba prosecco otwierać, co? - ucieszy się Ludwik.

- Dawaj - potwierdzi Natalia, po czym zwróci się do reszty - Powiem wam, korzystając z tego, że Majeczki nie ma, że to dziewuszysko przyprawiało mnie o dreszcze.

- Dyplomatycznie ci powiem, że nie jesteś odosobniona w tych odczuciach - zgodzi się z nią Magda.

- Dajcie spokój. Najważniejsze, że go w dupę kopnęła - uraduje się jeszcze bardziej Boski.

Tyle tylko, że wtedy w 295 odcinku serialu "Rodzinka.pl" do ich salonu wkroczą także wielcy nieobecni, bo w końcu zaszczycą ich i swoją obecnością Kuba z Sonią. Jednak na początku nikt ich nie zauważy, przez co Boscy będą kontynuować, a oni się temu przysłuchiwać!

- Kieliszki - powie Boska, gdy jej mąż wróci do nich z trunkiem.

- Wiecie, nie będziemy się teraz zajmować tym kocmołuchem - podsumuje Boski.

Tak zareaguje dziewczyna Kuby w 295 odcinku serialu "Rodzinka.pl"!

W tym momencie w 295 odcinku serialu "Rodzinka.pl" wystrzeli korek od wina musującego, który wpadnie za stanik Soni! I wówczas wszyscy odwrócą swój wzrok w kierunku jej i Kuby. Oczywiście, Sonia nie zostawi tego bez komentarza, ale wtedy wszyscy nagle zamilkną i zastygną w bezruchu, przez co nastanie bardzo niezręczna cisza!

- Ups. Ktoś chce wyjąć? - spyta Sonia.

Ale tą w 295 odcinku serialu "Rodzinka.pl" po chwili przerwie Kacper, który zgłosi się na ochotnika!