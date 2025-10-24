Miłość i nadzieja, odcinek 314: Acelya wycofa skargę przeciwko Sili! To w zamian wymusi na Levencie - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 314 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 314 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Acelya zdecyduje się wrócić do rezydencji Kuzeya, gdy Sila zostanie aresztowana za próbę jej zabójstwa, czego nie będzie mógł znieść ani Bozbey, ani Levent. Tym bardziej, że obaj będą wiedzieć, że to nie ona jest temu winna tylko Bahar. Ale to jednak prawnik zdecyduje się przy niej zostać, co tylko dodatkowo zdenerwuje lekarza.

Jednak to w 314 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" wcale nie będzie koniec, gdyż przyjdzie mu się jeszcze zmierzyć z byłą kochanką, która znów postanowi wkroczyć do rezydencji Kuzeya. Tyle tylko, że Levent jej na to nie pozwoli i tuż za bramą stanie jej na drodze. Lekarz złapie Acelyę za ramię i zaciągnie ją za garaż, tak, aby nikt ich razem nie zobaczył. A co za tym idzie, aby nie dowiedział, co tak naprawdę ich łączy!

- Co ty tu robisz? - wścieknie się Levent.

Acelya złoży Leventowi szokującą propozycję w 314 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Ale w 314 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Acelya znów się go nie przestraszy, a wręcz przeciwnie, bo na jej ustach pojawi się ironiczny uśmiech. I stanie się tak nie bez powodu, gdyż dawna kochanka zjawi się tam z pewną propozycją, którą mocno go zszokuje!

- Chcę, żebyś spędził ze mną noc - oświadczy mu Acelya, czym na chwilę skutecznie go przymknie, bo zaskoczony mężczyzna aż nie będzie wiedział, co na to odpowiedzieć.

Jednak po chwili, gdy w 314 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" już zdoła przetrawić to, co przed chwilą usłyszał, to oczywiście jej odpowie i to w swoim atakującym stylu! Ale i tym nie jej nie odstraszy, bo ona już nie będzie się go bać tylko spokojnie kontynuuje!

- Co ty opowiadasz? Myślisz, że możesz przychodzić i żądać tego, czego chcesz? - wyrzuci jej były kochanek.

- Spędzisz ze mną noc, tak jak kiedyś. A ja w zamian wycofam skargę - zaoferuje mu dawna ukochana.

Levent zgodzi się na wspólną noc z Acelyą w zamian za wolność Sili w 314 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W tym momencie w 314 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Levent zacznie się na poważnie zastanawiać nad propozycją Acelyi. Tym bardziej, że w grę wejdzie tutaj wyjście Sili z więzienia i ostatecznie to zadecyduje o tym, że postanowi jednak przystać na jej propozycję!

- Dobrze. Idź i wycofaj skargę - zgodzi się Levent.

Jednak w 314 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Acelya tak łatwo nie uwierzy mu na słowo i postanowi się zabezpieczyć. Dawna kochanka wręczy mu do podpisania umowę, aby mieć wszystko na piśmie i w razie czego wymusić na nim wykonanie!

- Nie tak szybko. Najpierw to podpisz. Musimy mieć umowę. Podpiszesz, a ja wycofam skargę. Co na to powiesz? - Acelya postawi warunek.

Acelya zgubi umowę podpisaną przez Leventa w 314 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Oczywiście, w 314 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Levent zgodzi się podpisać zobowiązanie, dzięki któremu jeszcze tego samego dnia Sila wyjdzie z aresztu, bo Acelya wypełni warunek ze swojej strony. I wówczas od razu zacznie się pytać o część byłego kochanka.

- Kiedy ma nadejść ta noc, o której mówiliśmy? - spyta kobieta.

- Zadzwonię do ciebie. Ktoś może nas zobaczyć. Na razie stąd odejdź - odpowie jej lekarz.

- Levencie, mamy umowę. Jeśli nie dotrzymasz słowa, źle się to dla ciebie skończy - ostrzeże go była kochanka.

- Nie martw się. Dotrzymam słowa - zapewni ją dawny ukochany.

I w tym momencie w 314 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Acelya zacznie triumfować. Była kochanka Leventa odwróci się na pięcie i opuści rezydencję Kuzyea, czując się jak wygrana. Tyle tylko, że będzie tym tak zaabsorbowana, że nie zauważy, jak ich umowa wysuwa jej się z torebki i spada na bruk, przez co stanie się dostępna dla każdego i w końcu wpadnie w niepowołane ręce!