Miłość i nadzieja, odcinek 375: Feraye odkryje, że Sila to jej córka! Bulent wpadnie w szał - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 375 - piątek, 16.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Zanim Feraye pozna prawdę o swojej córce w 375 odcinku "Miłość i nadzieja", Cavidan spróbuje jeszcze raz ugrać coś dla siebie. Bezwzględna kobieta zdecyduje się na szantaż, żądając od Feraye nagrania, które mogłoby pogrążyć Bahar. W zamian obieca ujawnić, kim naprawdę jest córka Feraye. To spotkanie stanie się początkiem lawiny zdarzeń, których nikt nie będzie już w stanie zatrzymać.

Szantaż Cavidan i gniew Kuzeya w 375 odcinku "Miłość i nadzieja"

Do przekazania pieniędzy i pendrive’a dojdzie w lesie. Feraye, roztrzęsiona i przerażona, zdecyduje się zapłacić każdą cenę za prawdę. Nie będzie jednak wiedziała, że całej scenie przygląda się Kuzey, który wpadnie między drzewa niczym huragan. Kiedy zobaczy, jak Feraye drżącymi dłońmi wysuwa w stronę Cavidan torbę z pieniędzmi i pendrive, w jego oczach pojawi się gniew, który mógłby spalić cały las.

- Ty i Bahar zgnijecie w więzieniu! - wykrzyczy, wskazując teściową oskarżycielskim palcem. - Zapłacicie za wszystko! Rozliczę was do ostatniego grzechu!

Cavidan zblednie, a po chwili rzuci się do ucieczki, błądząc między drzewami i znikając w panice. Feraye zostanie jak sparaliżowana. Jej ciało zacznie się trząść, a Kuzey natychmiast ją obejmie.

Prawda wychodzi na jaw. Sila jest córką Feraye!

Załamana Feraye wyzna Kuzeyowi to, w co do tej pory wierzyła całym sercem.

- Kuzeyu… - głos jej pęka. - Moja córka… to Bahar…

To właśnie wtedy Kuzey ujawni prawdę, na którą sam natrafił dzięki badaniom DNA.

- Ciociu - powie łagodnie, ale stanowczo - Bahar nie jest twoją córką. - prawnik wyciągnie z kieszeni wydruk z laboratorium. - Znalazłem ją. Twoją prawdziwą córkę. To Sila. Spójrz.

Dla Feraye ten moment stanie się jak cud. Gdy spojrzy na dokument, ugną się pod nią nogi, a w jej oczach pojawi się oszołomienie, ulga i niewyobrażalne szczęście. Po latach bólu i straty dowie się, że jej dziecko żyje.

Bulent wpadnie w szał w 375 odcinku Miłość i nadzieja

W tej samej chwili do nich dobiegnie Bulent. Zdyszany i wstrząśnięty, natychmiast zażąda wyjaśnień.

- Co tu się dzieje?! - zapyta, patrząc na Feraye, Kuzeya i torbę leżącą na ziemi.

Feraye nie będzie już w stanie dłużej milczeć. Padnie na kolana i wyzna prawdę o swojej młodości, ciąży i dziecku, które odebrano jej siłą. Jej słowa wstrząsną Bulentem do głębi.

- Tracę rozum! - krzyczy. - Powiedziałaś, że w twoim życiu nie było nikogo przede mną! Powiedziałaś, że byłem twoją pierwszą miłością!

Choć Feraye spróbuje mu wytłumaczyć, że była wtedy tylko zagubioną nastolatką, Bulent nie ukryje bólu i gniewu. Dopiero interwencja Kuzeya sprawi, że emocje zaczną powoli opadać.

- Wujku… - powie stanowczo. - Ciocia ma córkę, której nie widziała przez całe swoje życie. A Sila ma matkę, o której marzyła od dziecka. Nie odbieraj im tego.

Wzruszające słowa Kuzeya sprawią, że Bulent w końcu spojrzy na Feraye inaczej. Zamiast wyrzutów pojawi się zrozumienie.

- Człowiek nie może zmienić swojej przeszłości - powie spokojnie - ale może zmienić przyszłość. Razem z twoją córką stworzymy rodzinę. Jedną. Prawdziwą.

Feraye rzuci się w jego ramiona, pozwalając sobie na łzy ulgi. Po latach cierpienia los wreszcie da jej to, o czym marzyła najbardziej – córkę. A Sila w 375 odcinku Miłość i nadzieja stanie u progu największej prawdy swojego życia.