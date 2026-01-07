Miłość i nadzieja, odcinek 372: Nieznana historia Feraye. Tylko Kuzeyowi wyzna historię swojej córki 

"Miłość i nadzieja" odcinek 372 - wtorek, 13.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Przed spotkaniem z Kuzeyem w 372 odcinku "Miłość i nadzieja" Feraye spędzi długie godziny na wspomnieniach, które przez lata trzymała głęboko w sobie. Niewielu wiedziało, że była prawdziwą matką Sili. Ona sama nie wie dokładnie, co nastąpiło po dramatycznych wydarzeniach z przeszłości. Historia Feraye była owiana tajemnicą. Nawet Kuzey dotąd nie miał pojęcia, że tajemnica jej córki kryje się za milczeniem i bólem sprzed lat. Wspomnienia o utraconym dziecku powracały w jej myślach jak cienie – trudne, bolesne, niemal niemożliwe do wyrażenia słowami.

Kuzey wreszcie usłyszy od Feraye historię o jej córce

Feraye usiądzie z Kuzeyem na osobności, by poważnie porozmawiać na temat zawiłych spraw rodzinnych.

– Ciociu, proszę… nie płacz – poprosi prawnik, widząc wielkie roztrzęsienie ciotki.

Feraye uniesie głowę na moment, oczy wypełnione lękiem.

– Kuzeyu… uciekajmy stąd. Ktoś nas usłyszy, ktoś nas zobaczy… Porozmawiajmy gdzie indziej, błagam – szepnie drżąco.

– Ciociu, uspokój się. Nikt nas tu nie usłyszy. Jesteśmy sami. Słucham cię. Powiedz mi wszystko – zapewni ją, przykucając i obejmując jej ramiona.

W tej chwili Feraye zacznie opowiadać, krok po kroku, przeszłość, którą dotąd ukrywała.

– Moja córka… – wyzna w końcu. – Nie chodzi o Melis. Ja… miałam córkę, zanim poznałam Bulenta.

Kuzey będzie wstrząśnięty, ale zachowa spokój. Feraye opowie o młodości, miłości do Kadira, o surowym ojcu i ograniczeniach, które niemal ją więziły. Opowie o ciąży w liceum, o lęku, samotności i przerażeniu, gdy jej dziecko zabrano.

– Urodziłam ją – doda z drżeniem w głosie. – Była taka piękna… Przywiązałam się od pierwszego oddechu… Nie mogłam jej oddać.

– I wtedy ci ją zabrali… prawda? – zapyta cicho Kuzey.

– Tak. Położna powiedziała, że jest chora. Że muszą ją zabrać. Uwierz mi, Kuzeyu… ja wierzyłam we wszystko. Byłam dzieckiem z dzieckiem… – jej głos się złamie, a ramiona będą drżeć jeszcze mocniej.

Kuzey ustali, kto jest prawdziwą córką Feraye

Kuzey uklęknie przy niej, obejmie ją i wysłucha do końca. Feraye wyciągnie strunową torebkę z kosmykiem włosów i wydruk wyniku DNA. W 327 odcinku "Miłość i nadzieja" powie prawnikowi, że tylko Cavidan może odpowiedzieć na najważniejsze pytania.

– To moje dziecko. Tylko Cavidan wie, gdzie teraz jest – powie, a w jej głosie zabrzmi rozpacz. – Chcą nagrań i pieniędzy. Jeśli nie dam im pieniędzy, nigdy jej nie znajdę.

– Nie pozwolę im na to – obieca Kuzey, czując ciężar odpowiedzialności. – Znajdziemy ją. Nawet jeśli będziemy musieli przeszukać cały kraj.

Feraye opadnie na kolana, zakrywając twarz dłoniami. Kuzey będzie siedział obok niej, trzymając ją za ramiona, w milczeniu przyjmując każdy jej łkający oddech. Nie wiedzą jeszcze, że córka Feraye znajduje się bliżej, niż kiedykolwiek przypuszczali, a prawdziwa walka o rodzinę dopiero się zacznie. Każde słowo Feraye odsłoni nowe warstwy sekretów, które od lat kształtowały życie Sili i całej rodziny.