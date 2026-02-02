Panna młoda, odcinek 12-17. Cihan odwoła ślub z Hancer? Wkurzy się, że dopiero wziął rozwód! Streszczenia odcinków od 2.02 do 7.02.2026

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 12 - poniedziałek, 2.02.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Hancer i Derya zjawiają się w rezydencji Cihana z prezentami. Rozwścieczony mężczyzna je wyrzuca. Beyza jednak udaje, że jest życzliwa wobec Hancer. Zabiera ją do domu, w którym ta ma zamieszkać z Cihanem po ślubie. Widząc wnętrza mieszkania Hancer przypomina sobie swój sen, w którym jest w sukni ślubnej i nagle mdleje. Cihan udziela jej pomocy.

Nie przegap: Panna młoda. Oto pełna obsada. Kim są bohaterowie nowego tureckiego serialu w TVP? - ZDJĘCIA

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 13 - wtorek, 3.02.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan próbuje się dowiedzieć od Beyzy, dlaczego Hancer zemdlała. Engin namawia mężczyznę, żeby zmienił podejście do swojej przyszłej żony. Derya cieszy się, kiedy zyskuje nowe kontakty w mediach społecznościowych.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 14 - środa, 4.02.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Beyza odwiedza Hancer, by udzielić jej rad. Dziewczyna spotyka się następnie z Cihanem i przez to dociera do salonu sukien ślubnych spóźniona. Zostaje poniżona przez Mukadder. Beyza wykorzystuje media społecznościowe do swojej kolejnej intrygi.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 15- czwartek, 5.02.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W rodzinie Cihana wybucha afera, kiedy Yonca pomaga Beyzie. Cemil pożycza pieniądze, żeby kupić piękną suknię dla Hancer. Engin przekonuje Cihana, że źródłem powstałego konfliktu nie jest rodzina jego narzeczonej.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 16 - piątek, 6.02.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cemil trafia do szpitala po zasłabnięciu. Niebawem zostają opublikowane przeprosiny w imieniu portalu internetowego. Pomiędzy Nusretem a Mukadder dochodzi do kolejnej kłótni. Hancer przychodzi do biura Cihana. Później mężczyzna odwiedza Cemila w klinice.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 17 - sobota, 7.02.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Mukadder nie kryje złości, kiedy Sinem staje po stronie Hancer . Cemil pokazuje siostrze kupioną przez siebie suknię ślubną. Cihan jest wściekły na przyszłą żonę. Zamierza zerwać z nią kontrakt. Engin stara się przemówić mu do rozsądku.