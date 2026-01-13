Koniec Miłość i nadzieja. Kuzey uratuje Silę z rąk Bahar w ostatnim 377 odcinku. Rodzinne tajemnice ujrzą światło dzienne - ZDJĘCIA

Ostatni 377 odcinek "Miłość i nadzieja" - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 377 odcinku „Miłość i nadzieja” Bahar i Cavidan uprowadzą Silę. Wykorzystają fakt, iż dziewczyna jeszcze nie będzie świadoma, że Feraye to jej prawdziwa matka. Sama zwróci się do Bahar i Cavidan o rozmowę, w której ma opaść kurtyna nieporozumień i kłamstw. Podłe Bahar z Cavidan wykorzystają naiwność Sili i zamkną ją u siebie! Po chwili stanie się jasne, że ich intencje nie są dobre.

- Dlaczego mnie tu zamknęłyście?! – zapyta drżącym, lecz stanowczym głosem. Cavidan odpowie chłodno, niemal bez emocji.

- Niedługo stąd wyjdziesz.

- Pojedziesz tam, gdzie twoje miejsce – doda Bahar lodowatym tonem.

Bahar i Cavidan zlecą Alperowi wywiezienie Sili

Sila zażąda natychmiastowego wypuszczenia, ale Cavidan rzuci rozkaz, by usiadła. Gdy dziewczyna odmówi, Bahar brutalnie odepchnie ją z powrotem na kanapę.

- Nie chcę cię skrzywdzić – powie Bahar, choć w jej głosie zabrzmi czysta groźba. – Dlatego wyjedziesz. Jak najdalej od Kuzeya.

Chwilę później w 377 odcinku „Miłość i nadzieja” telefon Bahar zacznie dzwonić. - Halo, Alper? – rzuci, patrząc na ekran.Sila zesztywnieje.

- Alper…? Przecież on nie żyje… – wyszepcze przerażona.

Bahar zignoruje jej słowa i spokojnie poda adres, jakby zamawiała przejazd. To wystarczy, by Sila wybuchła.

- Nie! Nie pojadę z nim! Kuzey mnie nie zostawi! Tym razem mnie nie zostawi! – krzyknie, pełna desperacji.

Cavidan odpowie z furią. - Zamknij się! Kuzey nawet nie wie, że tu jesteś! - Wtedy Sila, załamana, spojrzy na Cavidan i wykrzyczy słowa, które zabrzmią jak oskarżenie.

- Dlaczego mi to robisz?! Jaka matka robi coś takiego własnemu dziecku?!

- Zamknij się! – wrzaśnie Bahar. – Ona nie jest twoją matką! A ja nie jestem twoją siostrą! Jesteś dla nas nikim!

Tajemnice rodzinne Sili ujrzą światło dzienne w ostatnim 377 odcinku "Miłość i nadzieja"

Te słowa sprawią, że świat Sili zacznie się rozpadać. - Co… co to znaczy? – wydusi z siebie. Gdy dostrzeże nóż leżący na stole, w 377 odcinku „Miłość i nadzieja” chwyci go w akcie desperacji.

- Nie podchodźcie – ostrzeże, kierując ostrze w stronę Bahar. – Dlaczego ona tak powiedziała? Co miała na myśli?!

Cavidan w końcu wypowie prawdę, która zaboli bardziej niż jakikolwiek cios: - Nie urodziłam cię.

- Więc kto?! – krzyknie Sila, zalewając się łzami. Cavidan doda jeszcze jedno, jeszcze okrutniejsze zdanie:

- Twój ojciec też nie jest tym, za kogo go uważałaś. Gdy zacznie wypowiadać imię prawdziwej matki, Bahar brutalnie ją uciszy.

Nóż na gardle. Bahar straci kontrolę

Sila spróbuje uciec, żądając otwarcia drzwi, ale Bahar zareaguje kpiną.

- Co zrobisz? Zadźgasz nas? – zapyta prowokująco. Gdy Sila na moment spuści wzrok, Bahar wykorzysta chwilę nieuwagi. Wyrwie jej nóż, obejmie ją od tyłu i przyłoży ostrze do jej szyi.

- Mam cię – wysyczy. W tej samej chwili w domu rozlegnie się natarczywy dzwonek do drzwi. Cavidan uzna, że to Alper. Jednak gdy zajrzy przez wizjer, nikogo tam nie zobaczy. Chwilę później drzwi zostaną wyważone. W 377 odcinku „Miłość i nadzieja” do środka wpadnie Kuzey, a za nim Bulent i Feraye.

- BAHAR! Puść ją! Natychmiast! – wrzaśnie Kuzey. Bahar spanikuje, dociskając nóż jeszcze mocniej do szyi Sili.

- Jeszcze krok, a ją zabiję! – krzyknie.

Feraye, zalana łzami, wyciągnie ręce i zacznie podduszać Cavidan.

- Puść moją córkę… błagam…

Gdy Bahar nie ustąpi, Feraye nagle rzuci się na Cavidan i chwyci ją za gardło z siłą, której nikt się po niej nie spodziewa.

- PUŚĆ MOJĄ CÓRKĘ! – wrzaśnie. – Albo ona umrze! Widok duszonej matki sparaliżuje Bahar. Jej ręka zadrży, a to wystarczy, by losy tej sceny się odwróciły.

Kuzey da radę zareagować i wyrwać Silę z morderczych objęć Bahar.