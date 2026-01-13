Koniec Miłość i nadzieja. Poruszające pojednanie Sili i Feraye podczas ślubu w ostatnim 377 odcinku. Matka przyćmi Kuzeya! - ZDJĘCIA

Ostatni 377 odcinek "Miłość i nadzieja" - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Zanim dojdzie do wzruszającej ceremonii, w 377 odcinku „Miłość i nadzieja” Feraye przeżyje najgorszy koszmar każdej matki. Gdy Bahar i Cavidan spróbują skrzywdzić Silę i wywieźć ją z miasta, Feraye nie zawaha się ani przez chwilę. Wspólnie z Kuzeyem rzuci się w desperacki pościg, aż dotrą do domu Cavidan.

Feraye udowodni, że prawdziwie kocha Silę

To właśnie wtedy Feraye pokaże, jak silna więź już zdążyła się między nią a Silą narodzić. Nie będzie myślała o konsekwencjach, strachu ani o własnym bezpieczeństwie — liczyć się będzie tylko jedno: odnaleźć córkę i ochronić ją przed kolejną tragedią.

Ślub Sili i Kuzeya w finale „Miłość i nadzieja”

Gdy zagrożenie minie, a Kuzey w porę przerwie farsę Bahar i Cavidan, w 377 odcinku „Miłość i nadzieja” nadejdzie moment, na który widzowie czekali od dawna. Sila i Kuzey staną przed urzędnikiem, gotowi powiedzieć sobie „tak” po wszystkich burzach, jakie przeszli.

Jeszcze przed ceremonią Sila spojrzy na Kuzeya z niedowierzaniem i uzna, że jest tak szczęśliwa, że chyba jej się to wszystko śni. Wtedy Feraye przyćmi wszystkich. Jej słowa rozbiją serca widzów.

Ważne wyznanie Feraye podczas ślubu Sili i Kuzeya w 377 odcinku "Miłość i nadzieja"

Podczas ceremonii w sali obecni będą najbliżsi: Naciye, Bulent obejmujący Feraye ramieniem, Hulya i Yildiz, które nie będą kryły wzruszenia. Jednak gdy urzędnik ogłosi Silę i Kuzeya mężem i żoną, to Feraye nie wytrzyma emocji. Podejdzie do Sili i obejmie ją tak, jakby nadrabiała wszystkie stracone lata.

- Od teraz zawsze będę przy tobie, moja córko – powie drżącym głosem. – Czy chcesz spędzić życie szczęśliwie… ze mną, z twoim rodzeństwem i z Kuzeyem?

- Chcę, mamo. Z całego serca – odpowie Sila, wtulając się w nią z siłą, jakby bała się ją znów stracić.

To właśnie ta scena stanie się jednym z najbardziej poruszających momentów finału „Miłość i nadzieja”. Matka i córka, które przez całe życie żyły w kłamstwie, wreszcie odnajdą się naprawdę i to na oczach wszystkich.

- Dobrze, Feraye, zostaw ją na chwilę panu młodemu – powie z ciepłym śmiechem. – Będziecie miały jeszcze tysiące momentów, żeby się tulić. A teraz oddajmy pannę młodą jej mężowi.

W ostatnim, 377 odcinku „Miłość i nadzieja” miłość rzeczywiście zwycięży. Ale to nie romantyczna historia Sili i Kuzeya okaże się najmocniejsza, tylko odbudowana więź matki i córki, której nie zdołały zniszczyć lata bólu, manipulacji i okrucieństwa