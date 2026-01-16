Panna młoda, odcinek 1. Tak się zacznie historia miłości Hancer i Cihana w nowym tureckim serialu - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Panna młoda" odcinek 1 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Akcja tureckiego serialu "Panna młoda" w 1 odcinku rozpocznie się w skromnym, biednym domu na przedmieściach miasta, w którym mieszkają Hancer razem ze swoim starszym bratem Cemilem, jego żoną Deryą i ich synem Emirem. Osierocona i nieznająca rodziców dziewczyna wcześnie nauczyła się stawiać czoła życiowym wyzwaniom. Mając tylko chorego brata, stała się silną, niezależną kobietą, gotową zrobić wszystko, by go uratować.

Hancer zmuszona do ślubu z Cihanem w 1 odcinku "Panna młoda"

To właśnie choroba brata Hancer zmusi ją do ślubu z Cihanem, dziedzicem bogatego rodu Develiolu, który stoi na czele potężnego holdingu, lecz jego życiem steruje władcza matka Mukadder. Ona pragnie tylko jednego, żeby Cihan miał syna, by ród Develiolu trwał nadal. Bezpłodna Beyza, żona Cihana, przez kilka lat małżeństwa nie dała mu potomka, więc pod wpływem teściowej zgodzi się na rozwód.

Mukadder w 1 odcinku "Panna młoda" znajdzie żonę dla Cihana

W 1 odcinku serialu "Panna młoda" Mukadder z pomocą pewnej kobiety znajdzie dla Cihana nową żonę. Jej wybór padnie na Hancer, młodą, piękną, wrażliwą, nieśmiałą, dobrze wychowaną dziewczynę, która dorastała w trudnych warunkach jako sierota. Kiedy w rezydencji Develiolu pojawi się kobieta, która pokaże Mukadder zdjęcie Hancer, ta zacznie wypytywać o jej przeszłość i rodzinę. Dowie się, że Hancer ma tylko brata, bo rodzice nie żyją.

- Wychowywała ich babcia ze strony ojca. Kiedy zmarła, zostali zupełnie sami. Jej brat jest dość naiwnym człowiekiem. Ożenił się, ma dziecko. Wszyscy mieszkają razem. Dziewczyna jest bardzo młoda. Ma anielską twarz...

- A jej charakter? - zapyta matka Cihana, zakładając, że kiedy Hancer urodzi jej wnuka, szybko się jej pozbędzie.

- Jest bardzo dobrze wychowana. Dorastała w skromnych warunkach. Wrażliwa, nieśmiała i lojalna.

- Z nikim się nie spotyka, prawda? Nie życzę sobie żadnych kochanków. Skandale nie przystoją naszej rodzinie. A już na pewno nie Cihanowi.

- Sprawdziłam to dokładnie. Nikt nie widział jej z żadnym mężczyzną. Opiekuje się dzieckiem w domu, kiedy jej bratowa pracuje. Jest zaradna. Potrafi wszystko.

- Jej zdolności nie mają dla mnie żadnego znaczenia. Wystarczy, że urodzi dziecko. Dam jej tyle złota, ile sama waży. Wszystko, czego chcę, to wnuk. To jest dla mnie najważniejsze. Urodzi go w ciągu najbliższego roku. Przekaż jej warunki. Niech podejmie właściwą decyzję - zastrzeże Mukadder.

Cihan rozwiedzie się z Beyzą w 1 odcinku "Panna młoda"

W tym czasie w 1 odcinku serialu "Panna młoda" stan Cemila się pogorszy. Chory brat Hancer trafi do szpitala, a lekarz uprzedzi ją, że leczenie będzie długie i kosztowne. Jego żona Derya zacznie obwiniać go o wszystkie swoje nieszczęścia. Dla niej liczą się tylko pieniądze i nie zniesie tego, że musi pracować, żeby zarabiać na rodzinę!

Zanim Hancer i Cihan spotkają się w 1 odcinku serialu "Panna młoda", mężczyzna weźmie rozwód z Beyzą, która jednak nadal zostanie w jego domu.