M jak miłość, odcinek 1914: To dlatego Joanna przyjedzie do Grabiny i omota Rogowskiego. Będzie desperacko szukała nie tylko miłości - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1914 - wtorek, 3.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Joanna Dobrzańska od pierwszego spotkania z Arturem Rogowskim w 1914 odcinku "M jak miłość" zauroczy męża Marysi. Do tego stopnia, że dotąd szczęśliwy w ich małżeństwie lekarz z wiejskiej przychodni w Lipnicy nie przestanie myśleć o młodej lekarce. Początkowo Rogowski nie będzie wiedział, kim jest kobieta, którą spotka na poboczu drogi i udzieli jej pomocy, bo zostanie ranna i do tego złapie gumę w aucie. Wszystko wyjaśni się w rejestracji przychodzi, gdzie Artur stanie oko w oko z kardiolożką, którą zatrudni w swojej lecznicy.

Wystarczy jedno spojrzenie Rogowskiego i Joanny w 1914 odcinku "M jak miłość", by między nimi zaczęło iskrzyć. Oboje uznają,że ich spotkanie to nie zwykły przypadek, ale zrządzenie losu i szansa na to, żeby odmienili swoje życie.

Kim jest Joanna Dobrzańska z "M jak miłość"? Czego będzie chciała od Rogowskiego?

"Kulisy serialu M jak miłość" nie tylko przed premierą 1914 odcinka pokazały widzom, jak zacznie się znajomość Artura i Joanny, ale także co będzie dalej, kiedy mąż Marysi przestanie walczyć z uczuciem do młodej lekarki, która mogłaby być jego córką!

Dominika Sakowicz przyznała, że nowa bohaterka w "M jak miłość" nie bez powodu przyjedzie do Grabiny i zostanie tam nie tylko ze względu na Rogowskiego. Nie zważając na to, że jej szef jest szczęśliwie żonaty!

- Joanna raczej nie wierzy w przypadku. Wszystko jest po coś... Joanna daje sobie kolejną szansę przyjeżdżając do Grabiny. Próbowała już i tu i tam różnych żyć. Szuka miłości. Nie ma nic do stracenia, więc idąc za impulsem po prostu otwiera sobie nową drogę... Joannę intryguje to, że doktor Rogowski jest wobec niej tak troskliwy, pomocny. Wszystko ma pod kontrolą, ona czuje, że są podobni, że ona ma też kruchość w sobie, że chce czegoś więcej od życia... - opisała swoją postać Dominika Sakowicz.

Rogowski zakocha się w Joannie w "M jak miłość", a ona to wykorzysta!

Nowe odcinki "M jak miłość" wiosną 2026 roku przyniosą niebezpieczne zbliżenie Joanny do Rogowskiego. Wspólna praca w przychodni jej nie wystarczy, więc piękna kardiolożka zaprosi też męża Marysi do swojego domu. Skorzysta z pomocy Artura, kiedy będzie walczyła z chorobą. Dość szybko wyczuje, że Rogowski jest nią zauroczony, że mógł się nawet zakochać, więc postanowi to wykorzystać.

- Joanna czuje, że to jest trochę tak, że Rogowski by chciał, ale się boi. On ma rodzinę. Na pewno nie chce nikomu zrobić krzywdy, nie chciałby tego rozwalić. Rozum go trzyma przy tym, a jednak serce podpowiada coś innego... - powiedziała tajemniczo Dominika Sakowicz w "Kulisach serialu M jak miłość".