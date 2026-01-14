Panna młoda zastąpi Miłość i nadzieja. Oto pełna obsada. Kim są bohaterowie nowego tureckiego serialu w TVP? - ZDJĘCIA

"Panna młoda". Tak się zaczyna historia Hancer i Cihana

Fabuła tureckiej telenoweli "Panna młoda" skupia się na losach Hancer, która jest gotowa na wszystko, by jej chory brat Cemil (Can Tarakci) miał pieniądze na leczenie. Tak staje się celem bogatej rodziny Develioglu, która szuka kobiety, by przedłużyła ich ród. Matka Cihana, wyrachowana, władcza, a przy tym okrutna Mukadder wybiera Hancer na swoją kolejną synową tylko dlatego, że jej poprzedniczka, Beyza (Cisel Kuskan), jest bezpłodna i nie urodziła Cihanowi dziecka. Po porodzie zamierza jednak wyrzucić Hancer z rezydencji!

"Panna młoda" - obsada, bohaterowie, kto jest kim w nowym tureckim serialu TVP?

- Hancer (Talya Celebi) - dorastała bez rodziców i bardzo wcześniej musiała nauczyć się walczyć z przeciwnościami losu. Jej jedyną rodziną jest brat Cemil, poza nim nie ma nikogo. Choroba brata Hancer sprawiła, że stała się silan i zdeterminowana do walki o jego zdrowie, a nawet gotowa do wielkich poświęceń. Kiedy stan Cemila się pogarsza, a koszty leczenia rosną, Hancer przyjmie propozycję ślubu za pieniądze. Małżeństwo z Cihanem ma być tylko transakcją, ale połączy ją z mężem wielka miłość.

- Cihan (Cenay Turksever) - jedyny spadkobierca zamożnej i wpływowej rodziny Develioglu. Jest pod silnym wpływem swojej matki Mukadder, która chce, by jak najszybciej miał potomka, bo dziecko zapewni ciągłość ich rodu. Niedawno rozwiódł się z Beyzą, której nie poślubił z miłości, lecz został zmuszony przez matkę. Cihan stoi na czele potężnego holdingu. Zgadza się na aranżowane małżeństwo, zgodnie z wolą matki. Zakochuje się jednak w Hancer, czym krzyżuje plany nie tylko Mukadder. Wbrew matce zaczyna walczyć o związek z Hancer, lekceważąc nie tylko jej wolę, ale i tradycję.

- Mukadder (Betigul Ceylan) - despotyczna matka Cihana. To ona zwraca uwagę na Hancer, która zachwyca urodą. Wydaje się więc idealną kandydatką na żonę dla syn i matkę jego dziecka. Nie ujawnia tego, że po porodzie chce się pozbyć Hancer. Nie darzy szacunkiem byłej żony Cihana, Beyzy, bo ta jest bezpłodna. Mimo to uwzględnia ją w swoich planach i dlatego pozwala dalej mieszkać w rezydencji po rozwodzie.

- Beyza (Cisel Kuskan) - była żona Cihana, z którą się rozwiódł nie tylko dlatego, że nie urodziła mu dziecka, lecz dlatego, że nigdy jej nie kochał. Jest gotowa na wszystko, by go nie stracić. Darzy Cihana zaborczą, wręcz toksyczną miłością. Nigdy nie pogodziła się z tym, że mąż nie odwzajemnił jej uczucia. Wyjątkowo nieobliczalna kobieta.

- Cemil (Can Tarakci) - brat Hancer, który ciężko choruje i nie ma pieniędzy na leczenie. To ze względu na jego chorobę dziewczyna zgadza się na ślub z Cihanem.

- Sinem (Sidal Damar) - synowa Mukadder, żona zmarłego Mertina, który zginął w wypadku samochodowym. Mieszka w rezydencji Develioglu z córką Mine.Nawet gdyby chciała nie może opuścić tego domu, bo teściowa nie pozwala na to, by wnuczka wychowywała się poza rodziną. Podporządkowana woli Mukadder, jest zdana na łaskę matki nieżyjącego męża. Nie jest szczęśliwa, znalazła się w sytuacji bez wyjścia.

- Derya (Ceren Yuksekkaya) - żona Cemila, dla której liczą się tylko pieniądze. Wdowa i samotna matka, zgodziła się go poślubić, by uciec od trudności, jakich doświadczyła w rodzinnym domu. Ma nadzieję na wygodne życie, ale choroba Cemila wszystko komplikuje. Musi wspierać męża i Hancer, pracując wbrew swojej woli. Z czasem pokazuje prawdziwe oblicze.

- Nusret (Ekrem Bozgul) - ojciec Beyzy, były teść Cihana.

- Engin (Kutay Sahen)

- Yasemin (Deniz Degirmenci)

- Fadime (Yasemin Yesilgoz)

- Gulsum (Gunnur Adiguzel)

- Yonca (Elif Capkin)

- Mine (Gunes Ebrar Ozgul)

- Emir (Turker Kantar)

- Ertugrul (Arif Nazim).

"Panna młoda" - ile odcinków i sezonów liczy turecki serial, który zastąpi "Miłość i nadzieja"?

Telenowela "Panna młoda" zdobyła w Turcji ogromną popularność, że zdecydowano się nakręcić 3 sezony. W Polsce na razie przewidziana jest emisja dwóch sezonów "Panna młoda" liczących 320 odcinków.