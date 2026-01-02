Miłość i nadzieja. Ostatni odcinek w styczniu. Ten turecki serial zastąpi go w ramówce TVP. O czym jest Panna młoda? - ZDJĘCIA

"Panna młoda" zastąpi "Miłość i nadzieja" w TVP2 od wtorku, 20 stycznia 2026 roku!

Ostatni odcinek "Miłość i nadzieja" wcale nie oznacza, że fani tureckich seriali zostaną z niczym, bo Telewizja Polska od razu wypełni lukę po hitowej produkcji inną o bardzo podobnej fabule, która też ma szansę podbić serca widzów. Finał "Miłość i nadzieja" nastąpi dokładnie w 377 odcinku w poniedziałek, 19 stycznia 2026 roku, a zaraz po nim już we wtorek, 20 stycznia 2026 r., swoją premierę będzie miał turecki serial "Panna młoda" ("Gelin"). To telenowela, która liczy kilka sezonów, składa się z co najmniej kilkuset odcinków!

W oryginalnej numeracji 1 sezon "Panna młoda" kończy się na 237 odcinku, a 2 sezon na 317 odcinku. Łączna liczba odcinków tureckiego serialu "Panna młoda" jest znacznie wyższa, bo wciąż kręcone są kolejne! W Turcji nie było jeszcze wielkiego finału "Panny młodej".

"Panna młoda" - o czym jest turecki serial, który będzie po "Miłość i nadzieja"?

"Panna młoda", czyli turecki "Gelin" (znany również jako "Behind the Veil", czyli "Za zasłoną") to historia miłości Hancer i Cihana, którzy będą musieli pokonać wiele przeciwności losu, by być razem i odnaleźć drogę do szczęścia. Fabuła "Panny młodej" nie powinna zaskoczyć fanów produkcji z Turcji, bo opiera się na schemacie znanym z innych hitów, które były emitowane w TVP.

Akcja "Panny młodej" rozpoczyna się, kiedy sierota Hancer (Talya Çelebi), która nigdy nie poznała swoich rodziców i od najmłodszych lat musiała sama stawiać czoła życiowym wyzwaniom, staje przed szansą na odmianę swojego losu. Opiekując się chorym bratem, stała się silną, niezależną młodą kobietą, gotową zrobić wszystko, by go uratować.

Tymczasem Cihan (Cenay Türksever), będący jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, zgadza się na zaaranżowane małżeństwo. Jego matka, Mukadder (Betigül Ceylan), urzeczona urodą Hancer, uważa ją za idealną kandydatkę. Dziewczyna niechętnie zgadza się na małżeństwo, aby pokryć koszty leczenia brata. Gdy przeprowadza się do rezydencji Cihana, jej życie zmienia się na zawsze.

Zaskoczona Hancer odkrywa, że mieszka tam również była żona mężczyzny, Beyza (Çisel Kuskan). Mukadder, która planuje odesłać Hancer po porodzie wnuka, spotyka zawód. Między Hancer i Cihanem rodzi się miłość. Dla ukochanej Cihan jest gotów rzucić wyzwanie całemu światu. Nawet własnej matce!

"Panna młoda" - obsada, bohaterowie, kto jest kim w nowym tureckim serialu TVP2?

- Hançer - Talya Çelebi,

- Cihan - Cenay Türkseve,

- Beyza, była żona Cihana - Çisel Kuskan,

- Mukadder Develioglu, matka Cihana - Betigül Ceylan

W pozostałych rolach w serialu "Panna młoda" : Can Tarakçi, Günnur Adigüzel, Elif Çapkin, Ceren Yüksekkaya, Sidal Damar, Günes Ebrar Özgül, Türker Kantar.