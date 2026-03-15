Panna młoda, odcinek 57: Derya ukrywa porwanie Hancer, a Cihan chce prawdy

Co przyniesie 57. odcinek serialu "Panna młoda"? Emisja już 27 marca

"Panna młoda" to świeży tytuł w ramówce stacji TVP2. Turecka produkcja zadebiutowała w swoim kraju w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą ją oglądać od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zastąpiła serial "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, co tym razem spotka głównych bohaterów? Oto szczegóły wydarzeń z 57. odcinka.

Streszczenie 57. odcinka serialu "Panna młoda". Derya ukrywa prawdę o porwaniu Hancer.

Jak podaje Eska, dokładne streszczenie 57 odcinka tureckiej telenoweli "Panna młoda" zapowiada się intrygująco: Derya w sposób dość nieporadny próbuje ukryć fakt, że Hancer zniknęła. Z kolei Cihan pragnie, aby informacja o jej porwaniu ujrzała światło dzienne.

Tymczasem Ertugrul bierze sprawy w swoje ręce i przygotowuje ponowne zaręczyny Cihana i Hancer. W tle tych wydarzeń Beyza stara się nastawić Mukadder negatywnie do Hancer.

Ile odcinków ma turecki serial "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

"Panna młoda" należy do grona wyjątkowo rozbudowanych tureckich produkcji. Obecnie składa się z trzech sezonów, co daje łącznie aż 325 epizodów. Ponieważ pojedynczy odcinek w oryginale trwa około dwóch godzin, w polskiej telewizji są one dzielone, co oznacza, że ich ostateczna liczba będzie ponad dwukrotnie większa. Warto również zauważyć, że w Turcji serial jest wciąż kręcony, dlatego jego docelowa długość pozostaje tajemnicą. Jedno jest pewne – na polski finał poczekamy jeszcze bardzo długo. Widzów czeka wieloletnia podróż u boku Hançer i Cihana.

Obsada serialu "Panna młoda". Poznaj aktorów tureckiego hitu

W głównych rolach w serialu możemy oglądać Talyę Çelebi, która wciela się w postać Hançer, oraz Türkseve, odgrywającego rolę Cihana. Na ekranie towarzyszą im między innymi:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel w roli Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar w roli Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar grający Emira,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

