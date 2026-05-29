Panna młoda, odcinek 123. Hancer i Cihan znów razem, ale obrzydliwe plotki burzą ich szczęście

"Panna młoda" zadebiutowała w polskiej telewizji stosunkowo niedawno, bo pod koniec stycznia 2026 roku, zastępując znane widzom "Miłość i nadzieję". Produkcja, która w Turcji emitowana jest od 2024 roku, szybko zyskała grono wiernych fanów również u nas. W 123. odcinku emocji z pewnością nie zabraknie, a my mamy dla was szczegóły tego, co się wydarzy.
Streszczenie odcinka 123 serialu "Panna młoda" (emisja 16 czerwca)
W 123. odcinku serialu "Panna młoda", jak donosi portal Eska, zobaczymy, jak Derya namawia Cemila, by ten zdecydował się wynająć pokój. Wkrótce potem pojawia się bardzo atrakcyjna lokatorka. Tymczasem Hancer powraca w rodzinne strony i nie unika konfrontacji – musi zmierzyć się z Mukadder oraz Beyzą. Na szczęście relacja Cihana i Hancer układa się doskonale, a para znów cieszy się wspólnym szczęściem. Ich spokój może jednak zostać zakłócony, gdyż w sieci pojawiają się złośliwe plotki dotyczące Hancer i Beyzy.
"Panna młoda" - ile odcinków liczy turecki hit i kiedy finał w Polsce?
Turecka produkcja "Panna młoda" to propozycja na znacznie dłuższą metę. W kraju nad Bosforem wyemitowano już 325 odcinków podzielonych na trzy sezony, a ponieważ oryginalne epizody trwają po około dwie godziny, polscy widzowie otrzymają ich znacznie więcej – polska wersja zakłada pocięcie materiału, co co najmniej podwaja liczbę odcinków. Warto dodać, że serial nadal jest kręcony w Turcji, więc ostateczna liczba epizodów pozostaje tajemnicą. Oznacza to, że z bohaterami – Hançer i Cihanem – spędzimy w TVP2 długie miesiące, a nawet lata.
Kto jest kim w serialu "Panna młoda"? Poznaj obsadę
W główne postacie w tureckim hicie wcielają się: Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve w roli Cihana. Na ekranie wspierają ich między innymi:
- Can Tarakçı (Cemil)
- Betigül Ceylan (Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (Gülsüm)
- Elif Çapkin (Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (Derya)
- Sidal Damar (Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (Mine)
- Türker Kantar (Emir)
- Çisel Kuskan (Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (Yasemin)