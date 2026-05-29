Panna młoda, odcinek 123. Hancer i Cihan znów razem, ale obrzydliwe plotki burzą ich szczęście

"Panna młoda" zadebiutowała w polskiej telewizji stosunkowo niedawno, bo pod koniec stycznia 2026 roku, zastępując znane widzom "Miłość i nadzieję". Produkcja, która w Turcji emitowana jest od 2024 roku, szybko zyskała grono wiernych fanów również u nas. W 123. odcinku emocji z pewnością nie zabraknie, a my mamy dla was szczegóły tego, co się wydarzy.

Streszczenie odcinka 123 serialu "Panna młoda" (emisja 16 czerwca)

W 123. odcinku serialu "Panna młoda", jak donosi portal Eska, zobaczymy, jak Derya namawia Cemila, by ten zdecydował się wynająć pokój. Wkrótce potem pojawia się bardzo atrakcyjna lokatorka. Tymczasem Hancer powraca w rodzinne strony i nie unika konfrontacji – musi zmierzyć się z Mukadder oraz Beyzą. Na szczęście relacja Cihana i Hancer układa się doskonale, a para znów cieszy się wspólnym szczęściem. Ich spokój może jednak zostać zakłócony, gdyż w sieci pojawiają się złośliwe plotki dotyczące Hancer i Beyzy.

"Panna młoda" - ile odcinków liczy turecki hit i kiedy finał w Polsce?

Turecka produkcja "Panna młoda" to propozycja na znacznie dłuższą metę. W kraju nad Bosforem wyemitowano już 325 odcinków podzielonych na trzy sezony, a ponieważ oryginalne epizody trwają po około dwie godziny, polscy widzowie otrzymają ich znacznie więcej – polska wersja zakłada pocięcie materiału, co co najmniej podwaja liczbę odcinków. Warto dodać, że serial nadal jest kręcony w Turcji, więc ostateczna liczba epizodów pozostaje tajemnicą. Oznacza to, że z bohaterami – Hançer i Cihanem – spędzimy w TVP2 długie miesiące, a nawet lata.

Kto jest kim w serialu "Panna młoda"? Poznaj obsadę

W główne postacie w tureckim hicie wcielają się: Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve w roli Cihana. Na ekranie wspierają ich między innymi:

Can Tarakçı (Cemil)

Betigül Ceylan (Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (Gülsüm)

Elif Çapkin (Yonca)

Ceren Yuksekkaya (Derya)

Sidal Damar (Sinem)

Günes Ebrar Özgül (Mine)

Türker Kantar (Emir)

Çisel Kuskan (Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (Yasemin)