Panna młoda, odcinek 122. Zaskakująca decyzja Hancer i kłopoty Cihana w letnim domu

Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w ramówce stacji TVP2 jako nowość. Serial ten miał swoją światową premierę nad Bosforem w 2024 roku, natomiast polscy widzowie po raz pierwszy zobaczyli go 20 stycznia 2026 roku, gdy zajął miejsce emitowanej wcześniej telenoweli "Miłość i nadzieja". W poniższym tekście dokładnie wyjaśniamy, co spotka uwielbianych przez publiczność bohaterów w 122. odsłonie tej wciągającej opowieści.

Streszczenie 122. odcinka serialu Panna młoda. Cihan prosi o pomoc Ertugrula

Najnowszy epizod uwielbianej produkcji przynosi ogromne zaskoczenie dla Cihana, który nagle dowiaduje się o zaskakującym zachowaniu Hancer polegającym na zerwaniu tapet z dziecięcego pokoju. Dodatkowo zaplanowana randka w letniej rezydencji kończy się kompletnym fiaskiem i psuje relacje zakochanych. W międzyczasie załamana Beyza zmaga się z paraliżującym strachem o to, że nienarodzone dziecko Yoncy może urodzić się z poważnymi wadami rozwojowymi. Zdezorientowany zaistniałą sytuacją Cihan udaje się do Ertugrula po wsparcie, gdzie wysłuchuje niezwykle pouczającej historii.

Obsada serialu Panna młoda. Kto wciela się w Hancer i Cihana?

Na ekranie w najważniejszych rolach bryluje duet uzdolnionych aktorów, a mianowicie Talya Çelebi odgrywająca postać Hancer oraz Türkseve wcielający się w Cihana. Telewizyjna publiczność może podziwiać również szerokie grono innych artystów, którzy dopełniają historię:

Can Tarakçı grający postać Cemila,

Betigül Ceylan jako serialowa Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel odgrywająca Gülsüm,

Elif Çapkin występująca w roli Yoncy,

Ceren Yuksekkaya jako bohaterka imieniem Derya,

Sidal Damar wcielająca się w Sinem,

Günes Ebrar Özgül portretująca Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan jako serialowa Beyza,

Derya Deniz Değirmenci grająca Yasemin.

Finał serialu Panna młoda w Polsce. Ile odcinków ma produkcja o losach Hancer?

Omawiana produkcja zalicza się do grona najbardziej rozbudowanych formatów znad Bosforu. Twórcy przygotowali do tej pory trzy pełne sezony składające się łącznie z 325 dwugodzinnych materiałów. Rodzimi nadawcy stosują jednak praktykę montażowego dzielenia tak długich nagrań, co oznacza, że polska widownia otrzyma w ostateczności podwojoną liczbę epizodów. Proces powstawania kolejnych partii materiału w ojczystym kraju wciąż trwa, dlatego niemożliwe jest wskazanie ostatecznej objętości tego telewizyjnego hitu. Jednego można być jednak pewnym – polscy sympatycy spędzą z losami Cihana i Hancer jeszcze ładnych kilka lat.