W poprzednim 303. odcinku Ferit zadbał o wzmocnienie ochrony posiadłości. W tym czasie Seyran razem z Ifakat próbowały ratować duże zamówienie, nie mając funduszy na wypłaty dla pracowników. Wielka Pani zaplanowała odwet na Korhanach. Następnie ludzie Abidina przypuścili bezwzględny atak, ostrzeliwując rezydencję. W efekcie brutalnego najazdu ranni zostali Ferit i Seyran, a stan Suny okazał się krytyczny.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Złoty chłopak, odcinek 304 - streszczenie. Rodzina drży o Sunę w szpitalu

Korhanowie z ogromnym niepokojem wyczekują pod salą operacyjną na jakiekolwiek wieści o postrzelonej Sunie. Lekarze, po wielogodzinnym zabiegu, informują rodzinę, że operacja się udała, jednak życie dziewczyny nadal jest zagrożone. Co więcej, specjaliści przekazują zszokowanym bliskim, że Suna jest w ciąży.

Kiedy do Abidina dociera informacja o ciężkim stanie ukochanej, wpada we wściekłość. Winą za całą sytuację obarcza Karama. Łamiąc kategoryczny zakaz Wielkiej Pani, mężczyzna postanawia za wszelką cenę dostać się do szpitala. Udaje mu się wejść niepostrzeżenie i spotyka tam Gulgun. Kobieta zdradza mu, że Suna spodziewa się dziecka. Ta wstrząsająca wiadomość całkowicie łamie serce Abidina, który w samotności opuszcza klinikę.

Gdzie i o której oglądać serial Złoty chłopak?

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można śledzić od poniedziałku do piątku na kanale TVP1 o godzinie 14:00. Kolejny, 304. odcinek, przepełniony dramatycznymi zwrotami akcji, zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca 2026 roku. Dzięki codziennej emisji widzowie mogą na bieżąco poznawać dalsze losy bohaterów, w tym Ferita, Seyran czy Sinana.

Obsada tureckiego serialu Złoty chłopak

W popularnej produkcji występują między innymi:

Afra Saraçoğlu wcielająca się w postać Seyran Şanlı

wcielająca się w postać Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir odgrywający rolę Ferita Korhana

odgrywający rolę Ferita Korhana Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer grająca Hattuç Şanlı

grająca Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan

w roli İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu wcielająca się w Gülgün Korhan

wcielająca się w Gülgün Korhan Ersin Arıcı grający Abidina

grający Abidina Beril Pozam odgrywająca Sunę Şanlı

odgrywająca Sunę Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler wcielająca się w Asuman Korhan

wcielająca się w Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları w roli Kazıma Şanlı

w roli Kazıma Şanlı Sezin Bozacı grająca Esme Şanlı

grająca Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak odgrywająca Dicle

odgrywająca Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir wcielający się w Tekina Kayę

wcielający się w Tekina Kayę Binnur Kaya grająca Nükhet