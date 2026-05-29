Dziedzictwo, odcinek 936: Zdrada na własnych urodzinach! Szokujący układ z Trucizną - ZDJĘCIA

Kiedy oglądać odcinek 936 serialu "Dziedzictwo"? Cansel zadrży o los brata

Wtorkowy, 936. odcinek telenoweli „Dziedzictwo”, który zostanie wyemitowany 2 czerwca 2026 roku o godzinie 16:05 na antenie TVP1, przyniesie widzom ogromne emocje. Cansel znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu, próbując uporać się z bezwzględnym szantażem ze strony Trucizny. Kobieta doskonale zda sobie sprawę z bezwzględności tego bandyty, który zażądał wydania Nany oraz Yusufa w zamian za zatajenie prawdy o jej bracie.

Ciągły stres sprawi, że bohaterka całkowicie wyrzuci z pamięci datę własnych urodzin, co do tej pory nigdy jej się nie zdarzyło. Na szczęście o wyjątkowym dniu pamiętają jej bliscy. Choć Semih początkowo planował zorganizować dla niej niespodziankę, pilne obowiązki zawodowe zatrzymają go w pracy. Ostatecznie inicjatywę przejmą Nana i Poyraz, wyprawiając huczne przyjęcie na cześć jubilatki.

Szokująca decyzja w 936. odcinku "Dziedzictwa". Cansel zawrze pakt z diabłem

Urodzinowa zabawa okaże się jednak momentem zwrotnym dla siostry Semiha. W 936. odsłonie serialu „Dziedzictwo” bohaterka uświadomi sobie, że najwyższą wartością pozostają dla niej więzy krwi, ignorując dobro osób, które właśnie zorganizowały dla niej wspaniałą imprezę.

Świadomość, że jej brat mógłby trafić za kratki za podrzucenie narkotyków Poyrazowi, czyli synowi Cennet, pchnie ją do ostateczności. Aby uchronić krewnego przed konsekwencjami prawnymi, Cansel wymknie się na chwilę z przyjęcia i postanowi sfinalizować niebezpieczny układ z oprawcą.

- Słucham, Cansel Kılıç. Zdecydowałaś się?

- Tak... Zrobię to, o co prosiłeś.

- Brawo! Chciałbym powiedzieć, że to dobra decyzja… ale przecież nie miałaś wyboru.

Oprawca Nany i Yusufa uknuje intrygę. Trucizna zdradzi plan w serialu "Dziedzictwo"

Po usłyszeniu tych słów, w 936. epizodzie tureckiego hitu „Dziedzictwo”, kobieta natychmiast zacznie dopytywać o detale przerażającej transakcji. Świadomość powagi sytuacji i konieczności szybkiego działania sprawi, że wpadnie w gigantyczną panikę.

- Kiedy chcesz ich dostać?

- Natychmiast. Nie mam czasu do stracenia.

- Teraz? Ale ja… ja nawet nie wiem, jak to zrobić…

Bezwzględny przestępca bez owijania w bawełnę przekaże przerażonej Cansel wytyczne dotyczące wydania Nany i małego Yusufa. Siostra Semiha z uwagą wysłucha każdego polecenia, podczas gdy w pomieszczeniu obok zaproszeni goście będą kontynuować radosne świętowanie, całkowicie nie zdając sobie sprawy z nadciągającego dramatu.

- Nie panikuj. Po prostu słuchaj uważnie. I ani słowa nikomu. Ani gestu. Teraz zrobisz dokładnie to, co ci powiem…