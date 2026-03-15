Panna młoda, odcinek 61: Hancer szuka kontaktu z byłą żoną Cihana. Zaskakująca wizyta w rezydencji

Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w ramówce stacji TVP2 20 stycznia 2026 roku. Serial zajął stałe miejsce po zakończeniu emisji telenoweli "Miłość i nadzieja". Z kolei widzowie nad Bosforem mogą śledzić tę historię już od 2024 roku. W nadchodzącym epizodzie nie zabraknie ogromnych emocji i zaskakujących zwrotów akcji dla wiernych fanów.

Streszczenie 61. odcinka serialu "Panna młoda". Hancer i była żona Cihana

W nadchodzącym epizodzie Cemil zaczyna poważnie zastanawiać się nad swoją dotychczasową decyzją o przerwaniu terapii medycznej. Tymczasem Hancer zwraca się do Beyzy z nietypową prośbą o pomoc w nawiązaniu relacji z byłą małżonką Cihana. Sam ukochany obiecuje dziewczynie, że zmusi swojego upartego brata do wykonania niezbędnych badań profilaktycznych, nawet jeśli będzie musiał użyć siły. Atmosferę w luksusowej rezydencji podgrzewa nagłe i zupełnie niespodziewane pojawienie się ojca Sinem.

Ile odcinków ma turecki serial "Panna młoda"? Finał w Polsce to odległa przyszłość

Telenowela należy do wyjątkowo rozbudowanych formatów telewizyjnych. Twórcy przygotowali do tej pory trzy sezony, które łącznie zamykają się w 325 epizodach. Ze względu na dwugodzinny czas trwania oryginalnych wydań, polski nadawca decyduje się na ich podział, co niemal dwukrotnie zwiększa ostateczną pulę. Dodatkowo w Turcji nadal powstają kolejne odsłony, przez co dokładna długość całej opowieści pozostaje dla widzów ogromną zagadką. Z pewnością miłośnicy losów Hançer i Cihana spędzą przed ekranami jeszcze wiele lat, zanim zobaczą ostateczne rozwiązanie fabuły.

Obsada serialu "Panna młoda". Aktorzy wcielający się w Hancer i Cihana

Na ekranie w najważniejszych rolach możemy podziwiać Talyę Çelebi odgrywającą postać Hançer oraz Türkseve, który kreuje sylwetkę Cihana. Twórcy zaangażowali do projektu również wielu innych utalentowanych artystów. Przedstawiamy szczegółowe zestawienie aktorów biorących udział w tej telewizyjnej produkcji:

- Can Tarakçı prezentuje się na ekranie jako Cemil,

- Betigül Ceylan otrzymała rolę Mukadder Develioglu,

- Günnur Adıgüzel kreuje postać o imieniu Gülsüm,

- Elif Çapkin występuje w produkcji jako Yonca,

- Ceren Yuksekkaya gra bohaterkę znaną jako Derya,

- Sidal Damar wcieliła się w młodą Sinem,

- Günes Ebrar Özgül dołączyła do ekipy jako Mine,

- Türker Kantar pojawia się przed kamerami jako Emir,

- Çisel Kuskan odgrywa postać nazywaną Beyza,

- Derya Deniz Değirmenci uzupełnia obsadę jako Yasemin.

