Panna młoda, odcinek 126. Cihan w areszcie, a Hancer organizuje ucieczkę

Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w ramówce TVP2 jako nowość. Serial, który swoją światową premierę miał w 2024 roku, trafił do polskich widzów 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce emitowanej wcześniej "Miłości i nadziei". Jakie wydarzenia czekają bohaterów w 126. odcinku telenoweli? W nadchodzącym epizodzie emocji z pewnością nie zabraknie.

Panna młoda odc. 126: Cihan w areszcie, ucieczka Yoncy

Szczegółowy opis wydarzeń ze 126. odsłony "Panny młodej" zapowiada pełne napięcia chwile. Hancer udaje się do szpitala, by odwiedzić Cemila, gdzie niespodziewanie natrafia na zbyt dociekliwego dziennikarza. Cihan nie wytrzymuje i rzuca się na niego, co kończy się jego zatrzymaniem i trafieniem do aresztu. Z kolei Hancer, przebywając w tym samym komisariacie, przypadkowo spotyka Yoncę i decyduje się pomóc jej w ucieczce.

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Panna młoda: Kto gra w tureckiej telenoweli?

Główne postacie w serialu kreują Talya Çelebi, wcielająca się w Hançer, oraz Türkseve, odgrywający rolę Cihana. Oprócz nich na ekranie możemy podziwiać wielu innych aktorów.

Can Tarakçı kreujący postać Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,

Elif Çapkin w roli Yoncy,

Ceren Yuksekkaya odgrywająca Deryę,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül w kreacji Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan wcielająca się w Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

Panna młoda: Ile odcinków ma serial i kiedy finał?

Serial "Panna młoda" wpisuje się w ramy obszernych tureckich produkcji. Do tej pory stworzono trzy sezony, obejmujące łącznie 325 epizodów. Biorąc pod uwagę fakt, że w oryginale odcinek trwa blisko dwie godziny, stacja TVP2 dzieli je na krótsze formaty, przez co liczba epizodów w polskiej telewizji wzrośnie ponad dwukrotnie. Dodatkowo w Turcji cały czas trwają nagrania i emisja nowych odcinków, więc ostateczna długość telenoweli pozostaje nieznana. Z tego powodu polscy widzowie pożegnają się z Hançer i Cihanem dopiero za kilka lat.

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