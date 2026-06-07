Panna młoda. Tak się skończy 3 sezon historii Hancer i Cihana. Zginie w wybuchu w ostatnim odcinku? - ZDJĘCIA

Kiedy ostatni odcinek tureckiego serialu "Panna młoda" w TVP2?

Telenowela "Panna młoda" zdobyła w Turcji ogromną popularność, że zdecydowano się nakręcić 3 sezony. W sumie aż 463 odcinki. W Polsce na razie przewidziana jest emisja dwóch sezonów "Panny młodej" liczących 320 odcinków. Ale widzowie muszą pamiętać, że oryginale odcinki są nieco dłuższe, więc numeracja tych emitowanych w TVP2 jest inna. Dla przykładu oryginalny 85 odcinek "Panny młodej" na tureckim kanale w Telewizji Polskiej ma numer 116. Łatwo więc oszacować, że "Panna młoda" w Polsce nie skończy się nie wcześniej niż w przyszłym roku! A może nawet potrwa jeszcze dłużej.

Jak się skończy "Panna młoda"? W Turcji już był finał 3 sezonu!

W Turcji wyemitowano już ostatni 463 odcinek "Panny młodej", którego finał pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do hucznej imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu! Chwilę wcześniej Hancer straciła przytomność po zatruciu gazem. Kto doprowadził do tragedii w tak szczęśliwym dla Hancer, Cihana i ich bliskich momencie? Jedna z nowych bohaterek, która pojawi się dopiero w 3 sezonie "Panny młodej" i której będzie bardzo zależało na śmierci Hancer.

Koniec "Panny młodej" i pożegnanie Hancer. Czy główna bohaterka zginie?

Co prawda finał 3 sezonu "Panny młodej" wskazuje na to, że Hancer zginie, lecz Talya Celebi po emisji ostatniego odcinka od razu rozwiała wszelkie wątpliwości, że odchodzi z tureckiej telenoweli. Napisała na swoim profilu na Instagramie, że nastąpi ciąg dalszy, że będzie kolejny 4 sezon "Panny młodej". W takich słowach pożegnała swoją bohaterkę Hancer.

"Przez 3 sezony nie było niczego, przez co byś nie przeszła, niczego, z czym byś się nie zmierzyła. Choć było trudno, pięknie było żyć Tobą każdego dnia, być Tobą w Twojej podróży od czystego serca do silnej kobiety, dzień po dniu 🫶🏻 463 odcinki... Zostawiliśmy za sobą kolejny sezon, wszystkich moich kolegów aktorów, z którymi śmiałam się i płakałam razem każdego dnia od pierwszego odcinka, którzy stali się rodziną w równoległym świecie. Wciąż mamy długą drogę przed sobą, wszystkich moich kolegów aktorów i członków ekipy, którzy będą podążać tą drogą z nami lub nie, dziękujemy, że jesteście, dziękujemy, że jesteście z nami, dziękujemy, że jesteście tutaj. 🫶🏻A Wam, naszym wspaniałym widzom, dzięki Wam ta podróż jest bardziej wyjątkowa, bardziej znacząca, a nasza miłość jest wzajemna. Do zobaczenia w następnym sezonie..."