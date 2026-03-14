Panna młoda. Cihan na prywatnych zdjęciach. Cenay Turksever nigdy nie pokazuje żony! Tak wygląda przystojny aktor - ZDJĘCIA

Cenay Turksever prywatnie. Kim jest Cihan z serialu "Panna młoda"?

Cenay Turksever, czyli Cihan z tureckiej telenoweli "Panna młoda" zalicza się do grona najprzystojniejszych aktorów z Turcji. Zanim w połowie 2024 roku przyjął rolę głównego bohaterka w tureckiej telenoweli nie był aż tak znany. Przez wiele lat pracował bowiem jako model. Ale nie ma się co dziwić.

35-letni gwiazdor "Panny młodej" mierzy 196 cm wzrostu i może się pochwalić idealną sylwetką. Chodził po wybiegach podczas Mercedes Benz Fashion Week dla znanych projektantów. W 2012 roku zajął trzecie miejsce w prestiżowym konkursie Idol of Models. Poza tym jest zabójczo przystojny i zdobywa serca fanek na całym świecie! Urodził się w Bułgarii, ale jako mały chłopiec przeprowadził się z rodziną do Turcji.

Przed debiutem aktorskim Cenay Turksever brał udział w warsztatach i lekcjach aktorstwa. Jego pierwsza rola to Yunus w serialu "Elif", emitowanym w Polsce w latach 2017-2022.

Aktor wcielający się w rolę Cihana w "Pannie młodej" prowadzi bardzo aktywny tryb życia. A jego zdjęcia na Instagramie dowodzą, że uwielbia sport i bardzo o siebie dba. Przez prawie 10 lat grał profesjonalnie w siatkówkę, studiował wychowanie fizyczne na jednej z uczelni w Stambule. Z jego relacji w mediach społecznościowych wiadomo, że Cenay Turksever wolny czas spędza na łonie natury, często podróżuje, wędkuje i uprawia spory zimowe. Profil aktora z "Panny młodej" na Insgramie śledzi ponad pół miliona obserwujących!

Oto żona Cenaya Turksevera. Cihan z "Panny młodej" wziął ślub rok temu!

Mimo że Cenay Turksever chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami, to nigdy nie pokazuje na nich swojej żony. Wiadomo jednak, że w 2025 roku ożenił się z makijażystką Gulsen Canikdere, ale tę część życia prywatnego ekranowy Cihan z "Panny młodej" zachowuje tylko dla siebie. W sierpniu zeszłego roku media obiegły jednak zdjęcia i filmiki ze ślubu Cenaya Turksevera.

M jak miłość. Powrót Pauliny. Żona Krystiana Wieczorka po latach znów w serialu