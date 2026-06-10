Dramat rozpoczął się po brutalnym porwaniu. Choć Nanie i Yusufowi udało się wymknąć z rąk bezwzględnego Trucizny, ich radość nie trwała długo. Kryminalista zdołał dopaść kobietę i zaaplikował jej potężną dawkę śmiertelnej substancji. Na miejscu natychmiast zjawił się Poyraz, który w akcie desperacji pozbawił gangstera życia, jednak dla otrutej Nany było już za późno. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie personel medyczny błyskawicznie rozpoczął wyczerpującą walkę o powstrzymanie toksyn, które zaczęły wyniszczać jej organizm.

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Poyraz idzie na wojnę. Brutalne starcie o życie Nany w 944. odcinku "Dziedzictwa"

Najnowszy epizod przynosi kontynuację medycznego koszmaru, w którym każda upływająca minuta decyduje o przetrwaniu pacjentki. Kiedy tradycyjna medycyna okazuje się całkowicie bezradna wobec podanej trucizny, Poyraz postanawia działać na własną rękę i rusza śladem lojalnych podwładnych zmarłego mafiosa. Ryzykując wszystko, wdziera się do ich kryjówki i po bezpardonowej, brutalnej walce z przestępcami zdobywa fiolkę z upragnionym antidotum, wyrywając ją niemal w ostatnim możliwym momencie.

Lekarze podają antidotum. Czy Nana przeżyje w nowym odcinku "Dziedzictwa"?

Zdobyty w krwawym starciu specyfik natychmiast trafia w ręce lekarzy, którzy niezwłocznie podają go umierającej pacjentce. Zaaplikowanie antidotum ostatecznie powstrzymuje rozwój toksyn i ocala życie Nany. Pozostaje jednak otwartym pytanie, jak ogromne spustoszenie w jej osłabionym ciele zostawiła substancja i czy zdoła wrócić do pełni sił. Jednocześnie wiszące w powietrzu widmo krwawej zemsty ze strony osieroconego gangu Trucizny zwiastuje kolejne kłopoty. Fani mogą się zastanawiać, czy te ekstremalne doświadczenia i otarcie się o śmierć sprawią, że Poyraz oraz ocalona kobieta jeszcze bardziej się do siebie zbliżą.

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"Dziedzictwo" odcinek 944. Data emisji w TVP1 i dostępność online

Sympatycy tureckich produkcji mogą śledzić losy swoich ulubieńców przez cały tydzień. Telenowela emitowana jest od poniedziałku do niedzieli punktualnie o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1. Premiera emocjonującego, 944. epizodu zaplanowana została na środę, 10 czerwca 2026 roku. Dla widzów, którzy nie będą w stanie zasiąść przed telewizorami w porze popołudniowej, przygotowano alternatywę – wszystkie odcinki są na bieżąco udostępniane w internetowym serwisie streamingowym TVP VOD.

Fabuła i pełna obsada serialu "Dziedzictwo". O czym opowiada turecki hit?

Fabuła produkcji koncentruje się wokół losów dwóch sióstr – Seher i Kevser, wychowywanych w skromnych warunkach przez ojca, Yusufa. Ich drogi rozchodzą się w momencie, gdy Kevser bierze ślub z zamożnym dziedzicem rodu Kyrymly. Radość z narodzin syna, nazwanego na cześć dziadka, gwałtownie przerywa śmierć jej męża, a wkrótce potem nieuleczalna choroba samej Kevser. Przed śmiercią wdowa błaga Seher, by ta zaopiekowała się jej pięcioletnim dzieckiem. Po odejściu matki mały Yusuf trafia pod skrzydła oschłego wuja Yamana, z kolei zdeterminowana Seher rozpoczyna trudną batalię, starając się odzyskać siostrzeńca z rąk bezwzględnego mężczyzny.

W serialu widzowie mogą podziwiać następujących aktorów:

Halil Ibrahim Ceyhan (wcielający się w postać Yamana)

Sıla Türkoğlu (jako Seher)

Berat Rüzgar Özkan (grający małego Yusufa)

Gülderen Güler (jako Kiraz)

Melih Özkaya (komisarz Ali)

Tolga Pancaroglu (w roli Ziyi)

İpek Arkan (policjantka Duygu)

Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)